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Até a manhã de sexta (4)

Inpe: risco de chuvas intensas com queda de granizo em 64 cidades do ES

A área, que compreende grande parte do território capixaba, poderá registrar chuva de forte intensidade, ocasionais rajadas de vento, além da queda de granizo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 17:33

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:33

Raios em Barra de São Francisco, Noroeste do ES
Descargas elétricas podem acompanhar a chuva em 64 municípios capixabas, segundo o Inpe Crédito: Alberto Borém
Um aviso de atenção publicado nesta quinta-feira (3) coloca em alerta 64 municípios capixabas que podem ser atingidos por chuvas intensas, acompanhadas de queda de granizo, até a manhã de sexta (4) - quando o aviso perde a validade, mas pode ser renovado. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a área poderá registrar chuva de forte intensidade com descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento, além da queda de granizo.
Como mostra o mapa do Inpe, a área abrange as regiões Sul, Serrana, Noroeste e parte da Grande Vitória. Poucos municípios do Espírito Santo ficam de fora - a maioria deles é do extremo Norte.

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS

  1. Afonso Cláudio;
  2. Água Doce do Norte;
  3. Águia Branca;
  4. Alegre;
  5. Alfredo Chaves;
  6. Alto Rio Novo;
  7. Anchieta;
  8. Apiacá;
  9. Atilio Vivacqua;
  10. Baixo Guandu;
  11. Barra de São Francisco;
  12. Bom Jesus do Norte;
  13. Brejetuba;
  14. Cachoeiro de Itapemirim;
  15. Cariacica;
  16. Castelo;
  17. Colatina;
  18. Conceição do Castelo;
  19. Divino de São Lourenço;
  20. Domingos Martins;
  21. Dores do Rio Preto;
  22. Ecoporanga;
  23. Fundão;
  24. Governador Lindenberg;
  25. Guaçuí;
  26. Guarapari;
  27. Ibatiba;
  28. Ibiraçu;
  29. Ibitirama;
  30. Iconha;
  31. Irupi;
  32. Itaguaçu;
  33. Itapemirim;
  34. Itarana;
  35. Iúna;
  36. Jerônimo Monteiro;
  37. João Neiva;
  38. Laranja da Terra;
  39. Mantenópolis;
  40. Marataízes;
  41. Marechal Floriano;
  42. Marilândia;
  43. Mimoso do Sul;
  44. Mucurici;
  45. Muniz Freire;
  46. Muqui;
  47. Nova Venécia;
  48. Pancas;
  49. Piúma;
  50. Ponto Belo;
  51. Presidente Kennedy;
  52. Rio Novo do Sul;
  53. Santa Leopoldina;
  54. Santa Maria de Jetibá;
  55. Santa Teresa;
  56. São Domingos do Norte;
  57. São Gabriel da Palha;
  58. São José do Calçado;
  59. São Roque do Canaã;
  60. Vargem Alta;
  61. Venda Nova do Imigrante;
  62. Viana;
  63. Vila Pavão;
  64. Vila Valério.

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