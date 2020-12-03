Inpe: risco de chuvas intensas com queda de granizo em 64 cidades do ES

Um aviso de atenção publicado nesta quinta-feira (3) coloca em alerta 64 municípios capixabas que podem ser atingidos por chuvas intensas, acompanhadas de queda de granizo, até a manhã de sexta (4) - quando o aviso perde a validade, mas pode ser renovado. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a área poderá registrar chuva de forte intensidade com descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento, além da queda de granizo.
Como mostra o mapa do Inpe, a área abrange as regiões Sul, Serrana, Noroeste e parte da Grande Vitória. Poucos municípios do Espírito Santo ficam de fora - a maioria deles é do extremo Norte.
VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS
- Afonso Cláudio;
- Água Doce do Norte;
- Águia Branca;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Alto Rio Novo;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atilio Vivacqua;
- Baixo Guandu;
- Barra de São Francisco;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Cariacica;
- Castelo;
- Colatina;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Domingos Martins;
- Dores do Rio Preto;
- Ecoporanga;
- Fundão;
- Governador Lindenberg;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibiraçu;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itaguaçu;
- Itapemirim;
- Itarana;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- João Neiva;
- Laranja da Terra;
- Mantenópolis;
- Marataízes;
- Marechal Floriano;
- Marilândia;
- Mimoso do Sul;
- Mucurici;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Nova Venécia;
- Pancas;
- Piúma;
- Ponto Belo;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria de Jetibá;
- Santa Teresa;
- São Domingos do Norte;
- São Gabriel da Palha;
- São José do Calçado;
- São Roque do Canaã;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Viana;
- Vila Pavão;
- Vila Valério.