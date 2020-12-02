Fim de semana será de tempo instável e com chuva no ES

Chuva na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini

Diferente do que pôde ser observado desde a segunda-feira (30)  contando os dois primeiros dias de dezembro, o fim de semana dá pinta de que o tempo no Espírito Santo pode mudar e a chuva, chegar. Segundo informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , as temperaturas sofrem "ligeira queda" em todas as regiões no sábado (5). Até lá, entre quarta (2) e sexta-feira (4), há um aumento gradativo no número de regiões que podem registrar chuva, mas sem alterações significativas nas temperaturas.

Previsão de chuva no ES, segundo o Incaper Crédito: Reprodução Incaper

A imagem (acima) mostra como o tempo deve se comportar, segundo previsão do instituto capixaba, até sábado (5).

A quinta (3) deve ser de sol entre muitas nuvens em todo o Estado. O aumento da nebulosidade pode provocar pancadas de chuva nas regiões Sul e Serrana. Em todos os outros pontos, não há previsão de chuva. Na Grande Vitória a mínima é de 20 ºC e a máxima, 33 ºC.

No dia seguinte, sexta-feira (4), véspera de fim de semana, está previsto um aumento da nebulosidade ao longo do dia, com pancadas de chuva isolada nas regiões Sul, Serrana, Noroeste e extremo Norte.

A Grande Vitória não está entre as regiões com chuva prevista, apesar das nuvens. Na região Sul, a máxima pode chegar a 36 ºC. A mínima na região é de 22 ºC. Na região Norte a temperatura varia entre 22 ºC e 35 ºC.

O primeiro fim de semana de dezembro inicia com a aproximação de um sistema frontal pelo mar, que deve favorecer o aumento de nuvens e provocar a instabilidade do tempo, quando as temperaturas sofrem uma ligeira queda. Há previsão de pancadas de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória, Noroeste e extremo Norte.

Na Grande Vitória, a temperatura varia entre 21 ºC e 31 ºC. Segundo o instituto Climatempo , a temperatura máxima na Capital Vitória não deve ultrapassar 28 ºC e as chances de chuva são de 80%.