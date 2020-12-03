ES tem risco de temporais no fim de semana, aponta Climatempo

O primeiro fim de semana de dezembro deve ser de chuva forte, com risco de temporais, no Espírito Santo, de acordo com previsão do Climatempo. A presença de ar quente úmido por quase toda a Região Sudeste e a proximidade com áreas de baixa pressão atmosférica, segundo o Climatempo, vão gerar nuvens bastante carregadas nos próximos dias.
A chegada de uma frente fria na sexta-feira (4) vai deixar o tempo ainda mais instável e fazer com que as áreas de nuvens carregadas avancem em direção ao Espírito Santo e ao norte de Minas Gerais.
O Climatempo aponta que todas as áreas da Região Sudeste estarão sujeitas a temporais, incluindo as quatro capitais (Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo).
Quem também prevê chuva para os próximos dias é o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Segundo o instituto capixaba, o primeiro fim de semana de dezembro inicia com a aproximação de um sistema frontal pelo mar, que deve favorecer o aumento de nuvens e provocar a instabilidade do tempo, quando as temperaturas sofrem uma ligeira queda. Há previsão de pancadas de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória, Noroeste e extremo Norte.
Na Grande Vitória, a temperatura varia entre 21?°C e 31?°C. Segundo o Climatempo, a temperatura máxima na Capital não deve ultrapassar 28?°C e as chances de chuva são de 80%. O domingo, de acordo com o Incaper, deve ser de tempo abafado, com chuva rápida em algumas regiões.