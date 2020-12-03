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Noite de quarta-feira

Chuva forte atinge a Grande Vitória; energia elétrica tem instabilidade

Após um dia de altas temperaturas na Grande Vitória, a volta pra casa do capixaba no início da noite desta quarta-feira (2) foi acompanhada de fortes chuvas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 21:34

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 21:34

Chuva atinge Vitória nesta quarta-feira
Chuva atinge Vitória nesta quarta-feira Crédito: Leitor | A Gazeta
Após um dia de altas temperaturas na Região Metropolitana da Grande Vitória, a volta pra casa do capixaba no início da noite desta quarta-feira (2) foi acompanhada de fortes chuvas em alguns pontos dos municípios.
Por volta das 18h, a chuva começava a atingir alguns bairros da Capital Vitória, como Jardim da Penha e Jardim Camburi, onde moradores ainda registraram piques de energia.
Na Praia do Suá, também em Vitória, a chuva começou a cair minutos depois, e esteve acompanhada de raios e trovões. O mesmo aconteceu em Bento Ferreira.
A chuva também gerou pontos de alagamento, como na Enseada do Suá, próximo ao Tribunal Regional do Trabalho.
Por meio de um registro de internauta, também foi possível ver a chuva na subida da Terceira Ponte, no sentido Vitória-Vila Velha.

FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Após os relatos de moradores da Avenida Carlos Martins, em Jardim Camburi, sobre os piques de energia, a EDP informou que raios foram responsáveis pela primeira interrupção da energia em algumas ruas do bairro de Vitória. Segundo a EDP, a interrupção aconteceu por volta das 17h30, mas o sistema já foi restabelecido.
 Às 18h30, outro pique de energia foi registrado em ruas de Jardim Camburi, o que também foi restabelecido.

DEFESA CIVIL

Apesar da chuva forte que atingiu os municípios da Grande Vitória, não foram registrados maiores transtornos.
As Defesas Civis de Vitória, Serra e Vila Velha informaram que não receberam chamados para ocorrências relacionadas ao tema.
Procurada, a Defesa Civil de Cariacica não disse se houve algum registro, mas garantiu que "está a postos".

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