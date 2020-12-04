Temporal causa alagamentos em ruas e casas de Colatina

Algumas casas ficaram alagadas no munícipio Crédito: TV Gazeta Noroeste

Um temporal causou transtornos e deixou estragos em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite desta quinta-feira (4). A chuva provocou alagamentos em diversos pontos e residências da cidade.

De acordo com a Defesa Civil do município, Colatina registrou um acumulado de 39 mm de chuva em apenas uma hora, na noite de quinta. A entidade destacou que esse volume era o esperado para um dia inteiro.

Rua com pontos de alagamento no bairro São silvano Crédito: Leitor

Com tanta chuva em pouco tempo, alagamentos foram registrados em algumas casas do bairro Santo Antônio. Além disso, parte de ruas e avenidas ficaram alagadas nos bairros Carlos Germano Naumann e São Silvano.

Apesar das ocorrências, a Defesa Civil informou que nenhuma família ficou desabrigada ou desalojada.

CHOVE NO FIM DE SEMANA?

De acordo com dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper ), a chuva deve voltar a atingir o Noroeste do Estado nesta sexta-feira (4), mas em menor intensidade. A previsão é de sol e aumento de nuvens ao longo do dia, com chuva rápida e fraca a partir da tarde.