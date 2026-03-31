Marcenaria sob medida ou móveis planejados: veja qual opção escolher

Entender as diferenças entre marcenaria e planejados ajuda a criar ambientes mais funcionais Crédito: Projeto: Atelier de Arquitetura Paulo Tripoloni | Imagem: Rafael Renzo

Na hora de projetar ou renovar um ambiente, a escolha dos móveis exerce um papel determinante no resultado. Entre as alternativas mais buscadas, estão a marcenaria sob medida e os móveis planejados, duas soluções que, embora pareçam semelhantes, apresentam características distintas em termos de execução e possibilidades.

Enquanto um oferece total liberdade de configuração , o outro resulta em agilidade e custo-benefício. “A escolha entre marcenaria sob medida e móveis planejados depende das prioridades de cada família. Se você valoriza exclusividade, design personalizado e aproveitamento máximo do espaço, a marcenaria sob medida é a alternativa mais correta. Por outro lado, se você busca praticidade, agilidade, bom custo-benefício e a segurança de ter uma indústria por trás do negócio, os móveis planejados podem atender a esses desejos”, afirma o arquiteto Paulo Tripoloni, à frente do Atelier Paulo Tripoloni.

Personalização e praticidade: qual é a principal diferença?

A marcenaria sob medida é a escolha ideal para quem busca um design exclusivo e um aproveitamento máximo do espaço. “Ela é projetada especificamente para atender às necessidades e demandas do ambiente, sem limitações de módulos pré-estabelecidos”, explica Paulo Tripoloni, que acrescenta: “Isso garante um aproveitamento de cada milímetro da área, além da possibilidade de também personalizar ferragens, puxadores e acabamentos de acordo com o estilo do projeto”.

Os móveis planejados são baseados em módulos padronizados, o que pode limitar o design e o uso do espaço. No entanto, eles são uma opção mais rápida e, em alguns casos, mais acessível. “Em situações em que a perda de espaço é mínima e o custo-benefício é vantajoso, os móveis planejados, que já estão prontos para serem montados, podem ser uma boa escolha”, afirma o arquiteto.

Prós e contras de cada opção

Para ficar mais fácil de compreender, Paulo Tripoloni elenca as principais características da marcenaria sob medida e dos móveis planejados. Confira!

Marcenaria sob medida:

Pontos positivos

Personalização total do design;

Aproveitamento máximo do espaço;

Acabamentos e materiais sob medida;

Durabilidade superior, dependendo dos materiais escolhidos.

Pontos negativos

Prazo de entrega mais longo (70 a 100 dias);

Custo, geralmente, mais elevado;

Necessidade de marceneiro especializado em móveis sob medida.

Móveis planejados:

Pontos positivos

Entrega mais rápida;

Processo de compra e instalação mais dinâmico, pois envolve indústrias e sistemas padronizados;

Custo-benefício atrativo para projetos menores;

Maior segurança de entrega, especialmente quando se contrata empresas com mais tempo de mercado, melhores pós-venda e garantia de manutenção a longo prazo.

Pontos negativos

Personalização limitada, pois os módulos são pré-determinados, conforme a marca do móvel planejado;

Aproveitamento de espaço pode ser inferior;

Menor possibilidade de acabamentos e customização, quesitos vantajosos da marcenaria sob medida.

Os materiais e acabamentos escolhidos impactam diretamente no resultado do projeto Crédito: Projeto: Atelier de Arquitetura Paulo Tripoloni | Imagem: Adriano Escanhuela

Acabamentos, materiais e instalações

Na marcenaria sob medida, os materiais mais comuns são o MDF e o compensado para a estrutura, enquanto os acabamentos incluem laminados melamínicos e folhas naturais. “Esses materiais permitem uma variedade enorme de texturas e cores, o que é essencial para projetos personalizados”, destaca o profissional. Nos móveis planejados, os acabamentos são limitados ao catálogo do fabricante. Embora hoje exista uma grande variedade de opções, a flexibilidade é menor comparada à marcenaria.

Segundo Paulo Tripoloni, o processo de instalação é bastante similar nos dois casos. “Geralmente não há diferença significativa. Os móveis planejados podem até ter um padrão melhor de instalação, mas isso depende muito do fabricante ou fornecedor”, afirma.

Qual opção escolher para cada tipo de projeto?

Se a personalização é um fator determinante, a marcenaria sob medida é a alternativa mais adequada, segundo o arquiteto. “A marcenaria sob medida é sempre a escolha que recomendo, pensando nas necessidades individuais de quem vai usar aquele espaço. Nela é possível alcançar um design exclusivo, pois oferece mais liberdade”, afirma.

Ao analisar os cenários mais comuns, Paulo Tripoloni faz uma ressalva importante: “Os móveis planejados podem funcionar bem em ambientes mais padronizados, como cozinhas, mas em termos de exclusividade, a marcenaria é insuperável”, finaliza.