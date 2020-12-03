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Prejuízos

Vendaval e chuva forte causam danos em Guaçuí

Telhados e estruturas metálicas foram derrubadas. Em uma das praças do Centro da cidade galhos de árvores danificaram a decoração de natal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 20:55

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 20:55

Estrutura metálica caiu sobre carro
Estruturas metálicas cairam sobre um carro Crédito: Juior Bueno
Choveu e ventou forte em Guaçuí, na Região do Caparaó, na tarde desta quinta-feira (03). Telhados e estruturas metálicas foram derrubados. Em uma das praças do Centro da cidade galhos de árvores danificaram a decoração de natal. Até o momento não há registros de feridos, segundo a Defesa Civil.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Guaçuí, Joilson Wagner, equipes percorrem os bairros para fazer o levantamento dos problemas causados pelos ventos fortes.

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Segundo informações da prefeitura, a chuva começou por volta das 17h30, mas as rajadas de vento que causaram prejuízos foram  registradas no início da noite (3).
Um telhado de metal caiu sobre um carro estacionado no Centro da cidade. A estrutura que abriga os carros da Secretaria de Obras também foi derrubada com a força do vento.
Na Praça João Acacinho, que fica no Centro da cidade, muitos galhos de árvores se quebraram e estragaram alguns dos enfeites de Natal que estavam sendo colocados no local.
Galhos caíram sobre estrutura de natal em praça
Galhos caíram sobre a estrutura de natal da praça Crédito: Prefeitura de Guaçuí

Atualização

03/12/2020 - 9:24
Foram inseridos novos vídeos da chuva e vendaval na cidade de Guaçuí.

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