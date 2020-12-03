Vendaval e chuva forte causam danos em Guaçuí

Estruturas metálicas cairam sobre um carro Crédito: Juior Bueno

Choveu e ventou forte em Guaçuí , na Região do Caparaó, na tarde desta quinta-feira (03). Telhados e estruturas metálicas foram derrubados. Em uma das praças do Centro da cidade galhos de árvores danificaram a decoração de natal. Até o momento não há registros de feridos, segundo a Defesa Civil.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Guaçuí, Joilson Wagner, equipes percorrem os bairros para fazer o levantamento dos problemas causados pelos ventos fortes.

Segundo informações da prefeitura, a chuva começou por volta das 17h30, mas as rajadas de vento que causaram prejuízos foram registradas no início da noite (3).

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Um telhado de metal caiu sobre um carro estacionado no Centro da cidade. A estrutura que abriga os carros da Secretaria de Obras também foi derrubada com a força do vento.

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Na Praça João Acacinho, que fica no Centro da cidade, muitos galhos de árvores se quebraram e estragaram alguns dos enfeites de Natal que estavam sendo colocados no local.

Galhos caíram sobre a estrutura de natal da praça Crédito: Prefeitura de Guaçuí