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Tendências e conexões

Viver a DW! Semana de Design de São Paulo é mergulhar em dias imersos em arte e design

Foram 14 dias de programação no festival urbano que tem o objetivo de promover a cultura do design e suas conexões com arquitetura, arte e moda

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 11:56

Públicado em 

02 abr 2026 às 11:56
Isabela Castello

Colunista

Isabela Castello

NOTA 3 - DENTRO DE CASA (2)
"Dentro de Casa" foi uma das exposições que aconteceram durante a DW! Crédito: Derek Fernandes
Consolidada como um dos principais eventos de arquitetura e decoração do país, a DW! Semana de Design de São Paulo reafirma seu papel como plataforma estratégica de tendências e conexões. Nesta edição, sob o tema “Legado Criativo”, cerca de 150 marcas e estúdios promoveram mais de 400 atividades por toda a cidade.
Escrever sobre o que acontece na DW! é uma tarefa desafiadora, pois é humanamente impossível visitar e registrar tudo, especialmente para quem, como eu, teve apenas dois dias para percorrer uma agenda tão vasta. Segue, portanto, um recorte com os momentos mais marcantes e os destaques desta temporada.

Lider: Exposição Sensorial apresenta a coleção Pausa

NOTA 1 - Pausa (1)
A Coleção "Pausa" é uma ideia de exposição sensorial, assinada pelo arquiteto Alexandre Rousset.  Crédito: Jomar Bragança e Paulo Campos
Um convite à desaceleração. Essa foi a proposta da Lider com a exposição sensorial assinada pelo arquiteto Alexandre Rousset, que propõe uma reflexão sobre a nossa capacidade de apreciar o vazio, o silêncio e o ócio. Em uma grande "caixa branca", com luz e música suaves que pareciam nos transportar para fora do caos urbano, foi apresentada a coleção Pausa.
NOTA 1 - Poltrona Enseada 1
A Poltrona Enseada é um exemplo de ergonomia cotidiana. Crédito: Jomar Bragança e Paulo Campos
Focado no conforto e no bem-estar, o mobiliário propõe redescobrir o tempo de estar. Os lançamentos revelam o encontro entre a precisão do desenho e a ergonomia cotidiana, assinados por nomes como Suíte Arquitetos, Lattoog, FGMF, Plataforma 4, Larissa Catossi, Raquel Nogueira e Estúdio Lider. Entre as novidades, destacam-se o sofá Olivo (FGMF), a Cama Luna e a poltrona Enseada (Lattoog).

Exposição Alexandre Rousset

By Kamy apresenta “Ressignificar

NOTA 2 - TAPETE MIRANTE
O Tapete Mirante aposta em linhas mais finas, como folhas em tons terrosos. Crédito: Divulgação
A exposição da by Kamy para esta edição da DW! direciona a atenção ao verdadeiro sentido do verbo “ressignificar” — seja como conceito, seja como atitude, seja como criação, reutilizando fragmentos têxteis no ateliê da by Kamy Verde (BKV).
A marca convida o visitante a mergulhar em um universo construído de forma honesta e verdadeira, onde o silêncio aquieta e respeita o tempo interno de cada um. É um mergulho profundo que traz clareza ao processo criativo, eliminando tendências passageiras para focar em uma criatividade genuína a partir do que já se tem em mãos.
NOTA 2 - CASULO E SEIVA
Tapetes Casulo e Seiva também em tons terrosos. Crédito: Divulgação
Para materializar esse conceito, quatro artistas foram convidadas a criar peças exclusivas:
Lucie Socrate, designer francesa, desenvolveu as peças Regarde (“olhar”), nascidas da contemplação de manchas de tinta de cartuchos descartados que escorrem sobre o papel, unindo o vintage ao contemporâneo com naturalidade.
NOTA 2 - REGARDE
O tapete Regarde foi idealizado pela designer francesa, Lucie Socrate. Crédito: Divulgação
Ju Amora, inspirada pelo encontro entre o sertão e o mar — memórias de sua herança familiar —, criou a coleção Terra & Sal. A paleta em tons arenosos e terrosos claros confere uma identidade única a essa interpretação têxtil de seu trabalho botânico.
NOTA 2 - TAPETES TERRA E SAL
Tapetes Terra e Sal, criados pela artista Ju Amora. Crédito: Divulgação
Noemi Carpu, investigando o "ser mulher", estreou no universo têxtil com o tapete Ela em Si. Através de texturas e diferentes alturas de fios, ela reinterpreta seu traço para criar contornos de pernas e braços que parecem se entrelaçar em movimento no espaço.
NOTA 2 - TAPETE ELA EM SI
Tapete "Ela em si", obra que marca a estreia de Noemi Carpu no universo têxtil. Crédito: Divulgação
Carina Camargo (Ludico) desenvolveu a coleção Vestígios da Natureza, que se debruça sobre a beleza da efemeridade. Seu tapete Brisa (6,00x4,00m) reflete sobre a disformidade do vento, transformando o intangível em uma peça marcante para decorações minimalistas.
NOTA 2 - TAPETE BRISA
Tapete Brisa é a obra de Carina Camargo e reflete sobre a disformidade do vento.  Crédito: Divulgação
A mostra trouxe ainda a parceria com a Boulle, sob o olhar de Rodolpho Guttierrez, que transforma madeira de origem responsável em design autoral. O destaque foi a Pufftrona: uma peça de madeira usinada em arco contínuo que envolve o clássico puff da by Kamy com fluidez escultórica, transformando-o em uma poltrona giratória que une funcionalidade e arte.

pufftrona

Exposição "Dentro de Casa": design como território de identidade

NOTA 3 - DENTRO DE CASA (1)
As relações entre o espaço doméstico, a arte e a cidade são as óticas desenvolvidas na exposição "Dentro de Casa". Crédito: Derek Fernandes
Ocupando a histórica Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, o projeto Dentro de Casa investigou as relações entre o espaço doméstico, a arte e a cidade. A mostra propôs uma leitura da casa como linguagem — um espaço moldado por escolhas e afetos onde o design atua na construção de sentido.
Ao deslocar móveis e obras de seus contextos habituais, o doméstico deixou de ser apenas íntimo para se tornar um campo de reflexão coletiva. Com curadoria e expografia de Daniel Virgnio e Natália Martucci, a exposição reuniu trabalhos de mais de 30 designers, reafirmando o design como um elemento estruturante da vida contemporânea em diálogo direto com a arquitetura moderna paulistana.
NOTA 3 - DENTRO DE CASA (3)
Exposição reúne conceitos de espaços cotidianos transformados para se tornar um campo de reflexão coletiva. Crédito: Derek Fernandes

Placas do Brasil apresenta “Coleção Botânica”

A Pinacoteca de São Paulo foi o cenário de um encontro disruptivo entre design, moda e madeira para o preview da Coleção Botânica, novo lançamento da capixaba Placas do Brasil. Sob a curadoria do estilista Jay Boggo, o evento utilizou a diversidade da Mata Atlântica como linguagem criativa.
O destaque ficou para o desfile de 24 looks exclusivos, onde o MDF foi transformado em uma matéria capaz de "vestir", traduzindo em texturas e movimentos os novos padrões da marca, como o Ipê Dourado e o Azul Atlântico.
Além das peças de Boggo, o artista e carnavalesco Paulo Balbino contribuiu com criações que dialogaram com a arquitetura icônica do museu. Após a estreia na DW!, o projeto seguiu para a ExpoRevestir 2026, onde os novos padrões e texturas foram apresentados ao grande público.

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Isabela Castello

Isabela Castello, administradora e designer, é apaixonada pelo universo criativo e pela natureza. Escreve sobre criatividade e a economia criativa com ênfase nos conteúdos sobre arte e design autoral.

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