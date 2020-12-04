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Chuva de granizo atinge distrito de Muniz Freire

Na tarde desta sexta-feira (04), no distrito de Piaçú, moradores registram chuva intensa com granizo e ventos fortes

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 18:22
Chuva de granizo em Piaçú
Chuva de granizo em Piaçú Crédito: Diorgenes Ribeiro
Moradores de Piaçú, distrito de Muniz Freire, na Região do Caparaó, registraram chuva forte acompanhada de ventos e granizo na tarde desta sexta-feira (04). A prefeitura informou que uma árvore e uma barreira caíram em uma estrada do interior, mas o serviço de limpeza já foi realizado e a via liberada. 
Quem flagrou as pedrinhas de gelo no quintal de casa foi Adriana Veríssimo. Ela mora na comunidade de Sossego. Começou a chover por volta das 14h30 e durou horas. O granizo ficou só uns 15 minutos. Também relampeou e ventou muito, afirma.
Na comunidade de Amorim, regiões de várzeas ficaram alagadas, mas, segundo a moradora Elcione Morgado, não chegou a entrar água nas casas ribeirinhas.
Na comunidade de Amorim, regiões de várzeas ficaram alagadas Crédito: Elcione Morgado
Segundo o secretário de Obras do município, Samuel de Oliveira Junior, até o momento não foram registrados prejuízos aos moradores por conta da chuva. Uma árvore e uma barreira caíram na estrada que liga Piaçú ao Centro de Muniz Freire, mas a via já foi limpa e liberada.

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