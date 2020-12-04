Chuva de granizo atinge distrito de Muniz Freire

Chuva de granizo em Piaçú Crédito: Diorgenes Ribeiro

Moradores de Piaçú, distrito de Muniz Freire , na Região do Caparaó, registraram chuva forte acompanhada de ventos e granizo na tarde desta sexta-feira (04). A prefeitura informou que uma árvore e uma barreira caíram em uma estrada do interior, mas o serviço de limpeza já foi realizado e a via liberada.

Quem flagrou as pedrinhas de gelo no quintal de casa foi Adriana Veríssimo. Ela mora na comunidade de Sossego. Começou a chover por volta das 14h30 e durou horas. O granizo ficou só uns 15 minutos. Também relampeou e ventou muito, afirma.

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Na comunidade de Amorim, regiões de várzeas ficaram alagadas, mas, segundo a moradora Elcione Morgado, não chegou a entrar água nas casas ribeirinhas.

Na comunidade de Amorim, regiões de várzeas ficaram alagadas Crédito: Elcione Morgado