Homem cai durante voo de parapente e morre em Alfredo Chaves

Um homem morreu após cair de um parapente na manhã deste domingo (20), em Alfredo Chaves. A vítima é o enfermeiro Wanderley Nilo Barata, que atuava no Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, em Vila Velha. No perfil do Instagram, ele se dizia parapentista amador.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Wanderley praticava o esporte na rampa de voo livre de Cachoeira Alta, quando acabou se acidentando. Inicialmente, uma equipe de militares se deslocou por terra e realizou o atendimento inicial na tentativa de estabilizar a vítima, que apresentava quadro grave, diz trecho da nota.
Entretanto, pela dificuldade de acesso à região e impossibilidade de retirada de Wanderley por via terrestre, a aeronave do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) foi acionada posteriormente. "A vítima foi retirada já em parada cardiorrespiratória para o campo de pouso. A tripulação do Notaer a encaminhou ao campo e a equipe CBMES deslocou-se via terrestre até lá. No campo de pouso, havia uma ambulância de remoção de Alfredo Chaves, guarnecida com um enfermeiro", explicou os Bombeiros no Twitter oficial da corporação.
Após o resgate e os primeiros socorros, o esportista foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Alfredo Chaves. Na parte da tarde, foi constatada a morte de Wanderley pelo médico responsável pelo plantão da UPA. Wanderley deixa esposa e filha.