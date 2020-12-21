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Acidente

Homem cai durante voo de parapente e morre em Alfredo Chaves

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (20). A vítima chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 21:12

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 21:12

Wanderley Nilo Barata faleceu após acidente com parapente em Alfredo Chaves
Wanderley Nilo Barata morreu após receber os primeiros socorros Crédito: Facebook/Wanderley Nilo Barata
Um homem morreu após cair de um parapente na manhã deste domingo (20), em Alfredo Chaves. A vítima é o enfermeiro Wanderley Nilo Barata, que atuava no Pronto Atendimento (PA) de Cobilândia, em Vila Velha. No perfil do Instagram, ele se dizia parapentista amador.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Wanderley praticava o esporte na rampa de voo livre de Cachoeira Alta, quando acabou se acidentando. Inicialmente, uma equipe de militares se deslocou por terra e realizou o atendimento inicial na tentativa de estabilizar a vítima, que apresentava quadro grave, diz trecho da nota.

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Entretanto, pela dificuldade de acesso à região e impossibilidade de retirada de Wanderley por via terrestre, a aeronave do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) foi acionada posteriormente. "A vítima foi retirada já em parada cardiorrespiratória para o campo de pouso. A tripulação do Notaer a encaminhou ao campo e a equipe CBMES deslocou-se via terrestre até lá. No campo de pouso, havia uma ambulância de remoção de Alfredo Chaves, guarnecida com um enfermeiro", explicou os Bombeiros no Twitter oficial da corporação.
Após o resgate e os primeiros socorros, o esportista foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Alfredo Chaves. Na parte da tarde, foi constatada a morte de Wanderley pelo médico responsável pelo plantão da UPA. Wanderley deixa esposa e filha.

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