Homem cai durante voo de parapente e morre em Alfredo Chaves

Entretanto, pela dificuldade de acesso à região e impossibilidade de retirada de Wanderley por via terrestre, a aeronave do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) foi acionada posteriormente. "A vítima foi retirada já em parada cardiorrespiratória para o campo de pouso. A tripulação do Notaer a encaminhou ao campo e a equipe CBMES deslocou-se via terrestre até lá. No campo de pouso, havia uma ambulância de remoção de Alfredo Chaves, guarnecida com um enfermeiro", explicou os Bombeiros no Twitter oficial da corporação.