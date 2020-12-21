Esposa filmava voo quando enfermeiro sofreu acidente com parapente no ES

Wanderley Nilo Barata caiu durante voo de parapente em Alfredo Chaves Crédito: Reprodução/Facebook

A cunhada de Wanderley, Nataly de Oliveira Freitas, contou à jornalista Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, que ele e a esposa viajaram sozinhos. A filha, de 8 anos, que costumava acompanhar os pais nos passeios, desta vez pediu para ficar na casa da tia.

"Ela (esposa) estava junto. Eles foram voar era umas 8 horas da manhã. A filha deles não quis ir, ela a deixou comigo. Eles foram alegres, fazendo vídeo no carro. Ele foi dirigindo, super feliz. Ele estava muito contente, era folga dele. Ele trabalhava muito, então quando era dia de folga, ele sempre falava: 'tem sol, vou voar'. Ele gostava muito", contou a cunhada.

O voo de Wanderley durou cerca de três minutos e foi filmado pela esposa, que acompanhava tudo da rampa. Foi só quando percebeu que havia algo de estranho com o parapente do marido, que ela parou de filmar. Logo depois, o parapente do enfermeiro não foi mais visto no céu.

"Os instrutores falam que parece que a vela fechou. Ele já estava voando há três minutos, mas a vela do equipamento foi fechando. Fechou e ele perdeu velocidade, foi quando ele caiu na grama. Viram a vela fechando. Quando a vela fechou, ele entrou por de trás de um monte, então não viram ele caindo. Vieram que ele subiu e depois não apareceu mais", relatou Nataly.

O RESGATE

O socorro inicial foi feito por outros competidores e por um enfermeiro que estava no local, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Entretanto, pela dificuldade de acesso à região e impossibilidade de retirada de Wanderley por via terrestre, a aeronave do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo) foi precisou ser acionada.

"A vítima foi retirada já em parada cardiorrespiratória para o campo de pouso. A tripulação do Notaer a encaminhou ao campo e a equipe CBMES deslocou-se via terrestre até lá. No campo de pouso, havia uma ambulância de remoção de Alfredo Chaves, guarnecida com um enfermeiro", explicou os Bombeiros, no Twitter oficial da corporação.

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Após o resgate e os primeiros socorros, o esportista foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Alfredo Chaves. Na parte da tarde, foi constatada a morte de Wanderley pelo médico responsável pelo plantão da UPA.

Wanderley voava de parapente há cerca de três anos. A família diz que ele amava o esporte e sempre foi muito preocupado com a segurança. "Ele fez o curso em 2018, ficou habilitado, mas voava sempre acompanhado do instrutor, dos colegas. Sempre preocupado com a segurança, ele conferia tudo. Se não tivesse tudo 100%, ele não ia", afirmou a cunhada.

PAI CARINHOSO E PROFISSIONAL ATENCIOSO

O "Lelê", como Wanderley era carinhosamente chamado pela família, era conhecido pelo carinho com que tratava as pessoas. Casado há 13 anos e pai de uma menina de 8 anos, o enfermeiro vai deixar muita saudade aos que conviviam com ele.

"O Lelê era uma pessoa muito querida. Era um ótimo desenhista, um pai e um esposo maravilhoso. Ele era tudo para a minha irmã. Vai ser muito difícil", disse Nataly.

Wanderley Nilo Barata trabalhava como enfermeiro no PA de Cobilândia Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Enfermeiro no PA de Cobilândia e técnico de enfermagem no Crefes, em Vila Velha, ele também será lembrado como profissional atencioso, sempre preocupado com os pacientes.

"Sempre se preocupava com a dor do outro. Como profissional de saúde ele sempre queria ir para casa com a certeza de que ele pôde ajudar, de que pôde salvar os pacientes. Ele tinha um amor muito grande pelo que ele fazia. Quando chegou o Covid, ele tinha medo de contaminar as outras pessoas. Ele não tinha medo de se contaminar, ele tinha medo de passar para o outro", recorda a cunhada.

COREN EMITE NOTA DE PESAR

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren), emitiu nota de pesar pela morte de Wanderley e se mostrou solidariedade à família e aos amigos do enfermeiro.

"O Coren-ES lamenta o falecimento do enfermeiro e técnico de enfermagem Wanderley Nilo Barata, ocorrido neste domingo (20), após sofrer uma queda praticando parapente em Alfredo Chaves. O Coren-ES manifesta solidariedade à família e aos amigos nesse momento de dor. A Enfermagem está de luto", diz a nota.

O corpo de Wanderley Nilo Barata será velado e enterrado nesta segunda-feira (21), em Cariacica, onde ele morava.

FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VOO EMITE NOTA DE PESAR

A Federação Capixaba de Voo Livre emitiu uma nota de pesar sobre a morte do piloto. Veja na íntegra.

"A FCVL - Federação Capixaba de Vôo Livre, em nome dos Clubes Associados, Escolas de Vôo Livre, Instrutores e Pilotos de toda a Comunidade do Vôo Livre Capixaba, lamenta profundamente o falecimento do Amigo e Piloto de Parapente Wanderley Nilo Barata em acidente ocorrido neste domingo 20/12/2020 em Alfredo Chaves.

Wanderlei que, além de Piloto, era Técnico de Enfermagem e um verdadeiro Herói na luta para salvar vidas.

Neste sentimento de profunda tristeza, nos solidarizamos com os familiares e amigos por essa perda. Que nosso Pai Celestial receba nosso irmão alado de braços abertos em seu mais alto vôo com destino à eternidade.

Que Deus nos dê forças e conforte nossos corações neste momento de muita dor."

Atualização A Federação Capixaba de Voo Livre emitiu uma nota de pesar sobre a morte do piloto. O texto da reportagem foi atualizado.