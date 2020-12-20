Assalto em casa

Finalista em A Fazenda 12, Stéfani Bays é feita refém com a família em SP

A invasão aconteceu quando a digital influencer reunia amigos e familiares em sua casa, após seu confinamento de mais de três meses por causa do programa
Redação de A Gazeta

20 dez 2020 às 09:58

20 de Dezembro de 2020 às 09:58

Stéfani Bays é a última fazendeira de 'A Fazenda 12'
Stéfani Bays foi finalista no programa 'A Fazenda 12' Crédito: Reprodução/ Playplus
Influenciadora e finalista em A Fazenda 12, Stéfani Bays, 25, teve a casa invadida por bandidos na madrugada deste domingo (20), em São Paulo. Segundo ela contou em suas redes sociais, cerca de duas horas após o crime, os assaltantes estavam armados e levaram apenas bens materiais.
"Fomos feitos reféns, mas foi só um susto. Eles estavam armados, colocaram arma na nossa cabeça e tudo mais. Fizeram uns comentários absurdos, mas fiquem tranquilos. Está tudo bem, tudo sob controle", afirmou ela, que teve o celular levado pelos criminosos e deixou a casa após o ocorrido.

A invasão aconteceu quando Stéfani reunia amigos e familiares em sua casa, após seu confinamento de mais de três meses por causa do programa A Fazenda, que terminou na última quinta-feira (17), consagrando a cantora Jojo Todynho, 23, com o primeiro lugar, seguido por Biel, 24, e Stéfani.
Além de A Fazenda 12, Stéfani também já participou do reality De Férias com o Ex , da MTV, onde chamou a atenção por protagonizar diversos barracos. No programa da Record, no entanto, ela acabou mudando essa impressão, como uma competidora mais apaziguadora.

