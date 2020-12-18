'A Fazenda': Xuxa diz que choro de Biel cortou seu coração e Sasha diverge

Xuxa Meneghel e a filha, Sasha, estão acompanhando a 12º edição do reality "A Fazenda", que chega ao fim nesta quinta-feira (17).

Como de praxe, após a exibição do programa na noite de quarta (16), o apresentador Marcos Mion fez uma live em suas redes sociais. Mãe e filha acompanharam a transmissão e chegaram a comentar sobre os finalistas, Biel, Jojo Todynho, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro.

Xuxa recebe um beijo de Sasha Crédito: Reprodução/Instragram @xuxamenegheloficial

Xuxa, que ainda é contratada da emissora, mas não deve renovar para os próximos anos, disse que Biel chorando "cortou seu coração". Em resposta, Sasha escreveu para a apresentadora: "Mãeeee. Menos. Jojo always", demonstrando sua torcida para a funkeira.

Xuxa já provou ser uma telespectadora assídua do reality. Na roça que resultou a eliminação de MC Mirella - ela disputou com Mateus Carrieri e Stéfani Bays -, a eterna rainha dos baixinhos também manifestou sua torcida contra a funkeira.

DE SAÍDA

Com contrato a vencer, tudo indica que a Xuxa e a Record TV não irão renovar a parceria de cinco anos. Ao longo dos últimos meses, a emissora justificou que o contrato estava em vigor até o fim do ano, entretanto, Xuxa voltou a aparecer na Globo com uma frequência que não se via desde que deixou a empresa em 2014.