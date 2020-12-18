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Reality

'A Fazenda': Xuxa diz que choro de Biel cortou seu coração e Sasha diverge

Mãe e filha comentaram a live de Mion após a exibição do reality desta quarta (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 21:54

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 21:54

 Xuxa Meneghel e a filha, Sasha, estão acompanhando a 12º edição do reality "A Fazenda", que chega ao fim nesta quinta-feira (17).
Como de praxe, após a exibição do programa na noite de quarta (16), o apresentador Marcos Mion fez uma live em suas redes sociais. Mãe e filha acompanharam a transmissão e chegaram a comentar sobre os finalistas, Biel, Jojo Todynho, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro.
Xuxa recebe um beijo de Sasha
Xuxa recebe um beijo de Sasha Crédito: Reprodução/Instragram @xuxamenegheloficial
Xuxa, que ainda é contratada da emissora, mas não deve renovar para os próximos anos, disse que Biel chorando "cortou seu coração". Em resposta, Sasha escreveu para a apresentadora: "Mãeeee. Menos. Jojo always", demonstrando sua torcida para a funkeira. 
Xuxa já provou ser uma telespectadora assídua do reality. Na roça que resultou a eliminação de MC Mirella - ela disputou com Mateus Carrieri e Stéfani Bays -, a eterna rainha dos baixinhos também manifestou sua torcida contra a funkeira.

DE SAÍDA

Com contrato a vencer, tudo indica que a Xuxa e a Record TV não irão renovar a parceria de cinco anos. Ao longo dos últimos meses, a emissora justificou que o contrato estava em vigor até o fim do ano, entretanto, Xuxa voltou a aparecer na Globo com uma frequência que não se via desde que deixou a empresa em 2014.

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A última aparição da apresentadora da emissora de Edir Macedo deve ser no Especial de Natal "Canta Comigo", que vai ao ar no dia 21, às 22h45, com participações especiais das ex-Paquitas Andrea Veiga, Bárbara Borges, Dai Amêndola, Grazie Schmitt, Lana Rhodes e Andréa Sorvetão.

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