Membros da equipe de 'Missão Impossível' se demitem após bronca de Tom Cruise

O ator Tom Cruise não agradou os funcionários da equipe responsável por gravar o quinto filme da franquia "Missão Impossível". Cinco membros da produção pediram demissão após o astro de Hollywood gritar nos bastidores.

Tom Cruise se irritou em set de filmagem, após pessoas da produção não respeitarem o protocolo contra a Covid-19 Crédito: Divulgação/Paramount

O áudio do momento foi vazado pelo jornal britânico "The Sun" nesta terça-feira (15). Na gravação, Cruise xinga e grita com os profissionais, que aparentemente estavam violando os protocolos de segurança contra a Covid-19. Além de atuar, o artista é produtor do filme.

Segundo uma fonte do tabloide internacional, a primeira "explosão" do ator foi grande, mas as coisas não se acalmaram desde então. "A tensão vem crescendo há meses e essa foi a gota d'água. Desde que se tornou público, os funcionários ficaram com mais raiva", completa.

"Nós somos um exemplo agora. Eles voltaram a filmar em Hollywood por nossa causa. Eles acreditam em nós e no que fazemos. Eu fico ao telefone a noite toda com cada estúdio, companhias de seguros, produtores, e eles olham para o que nós estamos fazendo. Estamos criando milhares de empregos. Não quero mais ver isso de novo nunca mais!", disse Cruise em um dos trechos da gravação vazada.

A fonte do "The Sun" também disse que o ator está chateado e não aguenta "depois de todos os esforços que eles fizeram para continuar a filmar". "Os outros não estão levando isso tão a sério quanto ele. No final, é ele quem carrega tudo."