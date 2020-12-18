Atriz Christina Rodrigues morre de Covid à espera de leito em CTI no Rio

A atriz Christina Rodrigues, de 47 anos, morreu na manhã desta quinta (17), em decorrência de complicações do novo coronavírus. Desde segunda (14), ela estava internada na enfermaria da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca, no Rio de Janeiro, com sintomas graves e dificuldades para respirar. Ela aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Christina Rodrigues no papel de Cigana Madalena, em "Malhação, Sonhos": morte por Covid-19 Crédito: Dviulgação/TV Globo

Rodrigues era conhecida por atuar em quadros de humor no "Zorra Total", extinto programa Rede da Globo, e também fez participações em diversas novelas, entre elas, "Malhação Sonhos" (2014-2015) e "Beleza Pura" (2008).

A informação sobre a morte da atriz foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, e confirmada por amigos dela à reportagem. "Com pesar, informamos que a paciente Christina Maria Rodrigues Teixeira apresentou piora clínica e foi a óbito no fim desta manhã", informou em nota, a pasta estadual.

Na manhã desta quinta (17), antes da morte da atriz, a assessoria de imprensa da Central Estadual de Regulação (CER) do governo do Rio afirmou que estava à procura do leito que atenderia às "necessidades clínicas da paciente".