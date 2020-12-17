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Lidi Lisboa diz que noivo a agrediu verbalmente após eliminação em 'A Fazenda'

Ele também teria terminado o compromisso, segundo contou a ex-peoa

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 11:32
Lidi Lisboa em A Fazenda 12
Lidi Lisboa em A Fazenda 12 Crédito: Reprodução/playplus
Lidi Lisboa contou que a participação dela em A Fazenda 12 (Record) não agradou ao noivo dela. A revelação foi feita ao amigo Lipe Ribeiro durante a festa realizada com a presença dos eliminados do programa, na madrugada desta quarta-feira (16).
A atriz, que não revela o nome do homem, disse que ele anunciou o fim do compromisso logo que ela foi eliminada. Ela também afirma ter sido agredida verbalmente por ele.
"Já falou com o boy?", quis saber o finalista Lipe da ex-peoa, que foi eliminada na última segunda-feira (14). "Ele me dispensou", anunciou a protagonista de "Jezebel".
Na sequência, ela disse ter ouvido ofensas do agora ex-noivo. "Me chamou de vadia e puta", afirmou. Chateado, Lipe disse que para ela esquecer o homem com quem ela tinha compromisso.
Durante o confinamento, Lidi disse diversas vezes que era noiva de um homem de 50 anos. Antes, ela já foi casada com o ator Fábio Rhoden - os dois chegaram a ser cotados para o reality show Power Couple, também da Record, em 2018.
Após beber em uma das festas do programa, ela deu um selinho em Lucas Selfie, beijou o pescoço de Mariano e beijou Mateus Carrieri.

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Paranaense, Lidi começou a atuar ainda na adolescência, fazendo sua estreia na televisão na novela "A Padroeira" (Globo, 2001). Ela também fez sucesso como a Aline de "Malhação" em 2004 (na época, ela assinava como Rafaela Lisboa).
A partir daí, foram novelas, filmes e peças de teatro, intercalados com trabalhos variados, até mudar para a Record em 2016, quando foi aprovada para o elenco principal de "Escrava Mãe". Casada com o também ator Fábio Rhoden, foi protagonista da novela "Jezabel" (Record).
Na época, ela acabou recebendo críticas nas redes sociais por seu temperamento nos bastidores da produção e por sua atuação diante das câmeras. Alguns colegas saíram em sua defesa.

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