Lidi Lisboa diz que noivo a agrediu verbalmente após eliminação em 'A Fazenda'

Lidi Lisboa em A Fazenda 12 Crédito: Reprodução/playplus

Lidi Lisboa contou que a participação dela em A Fazenda 12 (Record) não agradou ao noivo dela. A revelação foi feita ao amigo Lipe Ribeiro durante a festa realizada com a presença dos eliminados do programa, na madrugada desta quarta-feira (16).

A atriz, que não revela o nome do homem, disse que ele anunciou o fim do compromisso logo que ela foi eliminada. Ela também afirma ter sido agredida verbalmente por ele.

"Já falou com o boy?", quis saber o finalista Lipe da ex-peoa, que foi eliminada na última segunda-feira (14). "Ele me dispensou", anunciou a protagonista de "Jezebel".

Na sequência, ela disse ter ouvido ofensas do agora ex-noivo. "Me chamou de vadia e puta", afirmou. Chateado, Lipe disse que para ela esquecer o homem com quem ela tinha compromisso.

Durante o confinamento, Lidi disse diversas vezes que era noiva de um homem de 50 anos. Antes, ela já foi casada com o ator Fábio Rhoden - os dois chegaram a ser cotados para o reality show Power Couple, também da Record, em 2018.

Após beber em uma das festas do programa, ela deu um selinho em Lucas Selfie, beijou o pescoço de Mariano e beijou Mateus Carrieri.

Paranaense, Lidi começou a atuar ainda na adolescência, fazendo sua estreia na televisão na novela "A Padroeira" (Globo, 2001). Ela também fez sucesso como a Aline de "Malhação" em 2004 (na época, ela assinava como Rafaela Lisboa).

A partir daí, foram novelas, filmes e peças de teatro, intercalados com trabalhos variados, até mudar para a Record em 2016, quando foi aprovada para o elenco principal de "Escrava Mãe". Casada com o também ator Fábio Rhoden, foi protagonista da novela "Jezabel" (Record).