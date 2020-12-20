Polícia pede prisão preventiva de suspeito de matar capoeirista no ES

Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Instagram

Correção Uma versão anterior desta reportagem afirmava erroneamente que a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o suspeito de matar o professor de capoeira, no entanto, não consta no sistema do tribunal que o mandado foi expedido. Informa somente que a polícia solicitou a prisão à Justiça. A informação foi corrigida no título e no texto.

Polícia Militar informou que o próprio suspeito teria ligado para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e dito que tinha o objetivo de se apresentar. Os militares se deslocaram até Itaúnas e conduziram o homem até a delegacia, sendo liberado em seguida.

A reportagem demandou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo para saber se o mandado de prisão seria expedido, mas, até a publicação desta reportagem, não obteve resposta. Quando houver um posicionamento, este texto será atualizado.

ENTENDA O CASO

Cuarassy Medeiros del Nery foi morto a tiros na noite de sexta-feira (18) em uma pousada no distrito de Itaúnas, em Conceição da Barra. Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar informou que um funcionário do estabelecimento contou que a vítima, Cuarassy Medeiros Del Nery, e o suspeito de atirar discutiram em frente à pousada.

O suspeito de atirar, de acordo com a testemunha, correu para dentro da pousada para fugir, mas a vítima foi atrás do homem. A testemunha informou à Polícia Militar que Cuarassy agrediu o homem com socos e quebrou um copo nele. O suspeito sacou uma arma e atirou contra Cuarassy, que morreu no local. A PM não informou a motivação da briga e a quantidade de tiros que atingiram o professor de capoeira.

A família de Cuarassy contesta a versão da testemunha e diz que o vídeo que mostra a briga antes do crime, divulgado por A Gazeta , "prova que ele não quebrou copo em ninguém e que estava sendo provocado". Ainda de acordo com relato dos familiares, os dois - suspeito e vítima - não estavam hospedados na pousada, mas correram para dentro do estabelecimento no momento da briga. Eles também afirmam que houve uma luta corporal entre o professor e o suspeito antes dos disparos.

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O professor de capoeira era morador de Vitória, mas estava na casa de parentes na Vila de Itaúnas. De acordo com os parentes dele, Cuarassy passa os meses de férias em Itaúnas, fazendo trabalhos extras para complementar a renda, como barraquinha de drinks e venda de refeições para turistas.

Segundo um tio da vítima, que pediu para não ser identificado, Cuarassy era uma pessoa muito querida na comunidade. "Os nativos gostam muito dele e da nossa família. Ele era muito tranquilo, nada justifica tirar a vida de alguém tão jovem", desabafou.

Cuarassy tinha dois filhos. O corpo do professor de capoeira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Linhares e foi liberado pela família. A Cerimônia de Despedida aconteceu neste domingo (20), no Memorial House, que fica na Rua Misael Pedreira da Silva, 170, Santa Lúcia, Vitória. O sepultamento ocorreu às 14 horas, no Cemitério Santo Antônio, na Capital.

O QUE DIZ A DEFESA DO SUSPEITO

Procurado, o advogado de Tiago Passos Viana disse que apenas o atendeu na apresentação na delegacia e que ainda não firmou nada para seguir no caso.