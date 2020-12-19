Professor de capoeira é assassinado a tiros em Itaúnas

Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Facebook

Um professor de capoeira de 39 anos foi morto a tiros dentro de uma pousada de Itaúnas, em Conceição da Barra . O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (18) e o suspeito se entregou à polícia.

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Militar informou que um funcionário do estabelecimento contou que a vítima, Cuarassy Medeiros Del Nery, e o suspeito de atirar, identificado como Tiago Passos Viana, discutiram em frente à pousada.

O suspeito de atirar, de acordo com a testemunha, correu para dentro da pousada para fugir, mas a vítima foi atrás do homem. A testemunha informou à Polícia Militar que Cuarassy agrediu o homem com socos e quebrou um copo nele.

O suspeito sacou uma arma e atirou contra Cuarassy, que morreu no local. A Polícia Militar não informou a motivação da briga e a quantidade de tiros que atingiram o professor de capoeira.

Ainda de acordo com relato dos familiares, os dois - suspeito e vítima - não estavam hospedados na pousada, mas correram para dentro do estabelecimento no momento da briga. Eles também afirmam que houve uma luta corporal entre o professor e o suspeito antes dos disparos.

Cuarassy foi morto a tiros em pousada de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Instagram

O professor de capoeira era morador de Vitória, mas estava na casa de parentes na Vila de Itaúnas. De acordo com os parentes dele, Cuarassy passa os meses de férias em Itaúnas fazendo trabalhos extras para complementar a renda, como barraquinha de drinks e venda de refeições para turistas.

Segundo um tio da vítima, que pediu para não ser identificado, Cuarassy era uma pessoa muito querida na comunidade. "Os nativos gostam muito dele e da nossa família. Ele era muito tranquilo, nada justifica tirar a vida de alguém tão jovem", desabafou.

Cuarassy tinha dois filhos. O corpo do professor de capoeira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Linhares. Ainda não há informações sobre o velório.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito se apresentou espontaneamente à delegacia, acompanhado de advogado, confessando ter atirado e apresentou a versão dele sobre os fatos. Ele foi ouvido e liberado. Veja nota da PC na íntegra:

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Neste sábado (19), um homem se apresentou espontaneamente, acompanhado de advogado, afirmando se o autor do crime e apresentou sua versão dos fatos.

A Polícia Civil esclarece que a legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso em tela, não se configura nenhuma das duas situações. Desta forma, o depoimento foi coletado na Delegacia Regional de São Mateus e o homem liberado.

VELÓRIO E ENTERRO

Familiares de Cuarassy descreveram o capoeirista como um rapaz de riso solto, alegre e protetor e que estão desolados com o crime. A Cerimônia de Despedida será neste domingo (20), das 9 às 13 horas, no Memorial House, que fica na Rua Misael Pedreira da Silva, 170, Santa Lúcia, Vitória. O sepultamento está marcado para as 14 horas, no Cemitério Santo Antônio, na Capital.

O QUE DIZ A DEFESA DO SUSPEITO

Procurado, o advogado de Tiago Passos Viana disse que apenas o atendeu na apresentação na delegacia e que ainda não firmou nada para seguir no caso.

Atualização O nome do homem que confessou ter atirado no professor de capoeira foi atualizado na reportagem, assim como a resposta do advogado que o representou na delegacia.