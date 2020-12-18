Polícia Militar é acionada após confusão em hotel de Viana

Policiais Militares foram acionados durante a tarde desta sexta-feira (18) para verificar uma ocorrência em que um indivíduo pedia socorro dentro de um hotel, localizado em Viana. A Polícia Militar informou que, segundo testemunhas, o homem estava bastante alterado e teria danificado objetos no interior do quarto. Em nota, a PM ainda detalhou que funcionárias do hotel disseram que o indivíduo aparentava estar sob efeito de entorpecentes.
O local e o homem foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado. O indivíduo relatou ter consumido remédio controlado e cocaína.
Ainda segundo a PM, o Samu prestou atendimento médico ao homem e ninguém do hotel quis representar contra ele.
A Guarda Municipal de Viana informou que a ocorrência, que teve início por volta das 16h, foi encerrada pouco depois das 18h30.