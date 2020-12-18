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Grande Vitória

Polícia Militar é acionada após confusão em hotel de Viana

A Polícia Militar informou que, segundo testemunhas, o homem estava bastante alterado e teria danificado objetos no interior do quarto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 20:31

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 20:31

Ocorrência em Viana mobilizou Polícia Militar, Guarda Municipal e Samu
Ocorrência mobilizou Políai Militar, Crédito: Leitor | A Gazeta
Policiais Militares foram acionados durante a tarde desta sexta-feira (18) para verificar uma ocorrência em que um indivíduo pedia socorro dentro de um hotel, localizado em Viana. A Polícia Militar informou que, segundo testemunhas, o homem estava bastante alterado e teria danificado objetos no interior do quarto. Em nota, a PM ainda detalhou que funcionárias do hotel disseram que o indivíduo aparentava estar sob efeito de entorpecentes.
O local e o homem foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado. O indivíduo relatou ter consumido remédio controlado e cocaína.
Ainda segundo a PM, o Samu prestou atendimento médico ao homem e ninguém do hotel quis representar contra ele.
A Guarda Municipal de Viana informou que a ocorrência, que teve início por volta das 16h, foi encerrada pouco depois das 18h30.

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