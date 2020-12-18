Casal que ia para pousada em Domingos Martins é detido com carro roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta sexta-feira (18), um veículo roubado. Em fiscalização no km 89 da BR 262, em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, agentes da PRF abordaram um veículo Volkswagen Golf com um casal de ocupantes, oriundo de Minas Gerais, que iria passar o fim de semana em uma pousada da região.
Ao consultarem o sistema, os policiais constataram que se tratava de veículo com registro de roubo/furto ocorrido no município da Serra, no Espírito Santo, no ano de 2019.
Durante a abordagem ao casal, os agentes também notaram que as placas aparentes instaladas no carro tinham como referência um automóvel de similar característica. A partir da observação, foi comprovada a prática de clonagem.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária em Venda Nova do Imigrante, na Região Central Serrana do estado.