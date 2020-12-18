Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedra Azul

Casal que ia para pousada em Domingos Martins é detido com carro roubado

Segundo a PRF, o casal vinha de Minas Gerais para passar o fim de semana em Pedra Azul quando foi abordado, na BR 262; veículo tinha registro de roubo e estava com as placas clonadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 18:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 18:00

O carro foi roubado no município da Serra
Policiais recuperaram o carro que foi roubado no município da Serra no ano de 2019.  Crédito: Divulgação/ PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta sexta-feira (18), um veículo roubado. Em fiscalização no km 89 da BR 262, em Pedra Azul, distrito de Domingos Martins, agentes da PRF abordaram um veículo Volkswagen Golf com um casal de ocupantes, oriundo de Minas Gerais, que iria passar o fim de semana em uma pousada da região.
Ao consultarem o sistema, os policiais constataram que se tratava de veículo com registro de roubo/furto ocorrido no município da Serra, no Espírito Santo, no ano de 2019.
Durante a abordagem ao casal, os agentes também notaram que as placas aparentes instaladas no carro tinham como referência um automóvel de similar característica. A partir da observação, foi comprovada a prática de clonagem.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária em Venda Nova do Imigrante, na Região Central Serrana do estado. 

Veja Também

PRF apreende submetralhadora artesanal em operação no ES

Homem é detido com arma, dinheiro e drogas dentro de casa em Vila Velha

Com Domingos Martins no risco alto, Parque de Pedra Azul é fechado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados