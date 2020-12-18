Homem é detido com arma, dinheiro e drogas dentro de casa em Vila Velha

Polícia apreende drogas, armas e munições em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Polícia Militar apreendeu munições, drogas e dinheiro durante o policiamento em uma casa no bairro Jardim Asteca, em Vila Velha . Um homem foi detido.

As equipes receberam a informação de que um dos moradores, que seria foragido da Justiça, estaria armado. Os militares foram ao local, realizaram cerco e conversaram com o proprietário da residência. Questionado se havia mais pessoas no local ele informou estar sozinho naquele momento, mas que seu irmão, que morava na parte superior, encontrava-se preso.

Durante as buscas em toda residência, no andar superior  que estava com a porta aberta  foram encontrados uma pistola calibre 380 carregada com 13 munições, um carregador sobressalente com 19 munições intactas calibre 380, 30 munições calibre 380 em uma caixa, sete frascos, sendo três vazios e quatro contendo loló, uma balança de precisão, quatro bolas haxixe, um cinto com porta carregador duplo e material usado para embalo de entorpecentes, um pedaço de maconha e duas buchas do mesmo entorpecente.

No interior do veículo do proprietário da residência e os policiais encontraram R$ 511,00 em espécie e um celular.