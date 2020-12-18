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Crime

Disputa pelo tráfico motivou assassinato de motorista de aplicativo na Serra

Lucas Ferrarini, de 23 anos, foi morto no dia 16 de setembro no bairro Eldorado. A Polícia Civil deu mais detalhes sobre o caso e sobre os apontados por envolvimento no homicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 12:50

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 12:50

O crime aconteceu na Serra
Lucas Ferrarini foi morto em setembro Crédito: Reprodução
A disputa pelo tráfico de drogas no bairro Eldorado, na Serra, motivou o assassinato do motorista de aplicativo Lucas Ferrarini, de 23 anos. A Polícia Civil deu mais detalhes sobre o caso em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (18). O crime aconteceu no dia 16 de setembro.
Hudson Carneiro Coelho, conhecido como "Bigode", de 32 anos, é apontado pela polícia como um dos atiradores. De acordo com os investigadores, ele é traficante e homicida do bairro Eldorado e São Geraldo. Ele está preso desde 22 de setembro deste ano.
Os investigadores chegaram até o suspeito porque ele ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) horas depois do crime relatando que teve o carro roubado. O veículo era o mesmo usado no ataque que matou o motorista de aplicativo.
Outros dois suspeitos de participarem do ataque com Hudson foram mortos um mês depois. A Polícia afirma que a motivação de todos esses assassinados é a disputa do tráfico de drogas na região. Segundo a Polícia Civil, Lucas estava envolvido com o transporte de drogas para uma das gangues. Ele também transportava criminosos de uma gangue para dar ataques contra grupos rivais, de acordo com a polícia.
O crime aconteceu na Serra
Hudson Carneiro Coelho, conhecido como "Bigode", de 32 anos é apontado pela Polícia como um dos atiradores Crédito: Divulgação/ Polícia Civil'
No dia do crime, Lucas e um amigo foram perseguidos de carro por outro veículo, em que estavam Hudson e os jovens Layson da Silva e Diego Alexandre da Mota Silva. Diego estava dirigindo o carro. Já Layson e o Hudson atiraram no Lucas e no amigo dele. O Lucas morreu e o amigo conseguiu sobreviver.
Layson e Diego também acabaram morrendo em um ataque que ocorreu no dia 16 de outubro, no bairro Porto Canoa. "Os dois estavam com mandado de prisão e preparamos a operação para prendê-los em uma segunda-feira, mas dias antes, na sexta, eles também foram mortos", contou o delegado que investiga os crimes, Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra.

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