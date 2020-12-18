Polícia encontra droga em panela de pressão durante operação em Guaçuí

Operação Sentinela IV apreendeu drogas em Guaçuí Crédito: Divulgação / Sesp

Dois homens foram detidos na manhã desta sexta-feira (18), durante uma operação contra o tráfico de drogas em Guaçuí , no Sul do Espírito Santo. A Operação Sentinela IV, realizada pelas polícias Militar Civil , tinha o objetivo de cumprir mandados de busca, apreensão e prisão.

Na casa de um dos suspeitos, de 57 anos, no bairro São José, os militares encontraram no quarto, em cima de uma cômoda, uma bucha de maconha e material para embalar as drogas. Ainda no mesmo bairro, na residência de outro suspeito, de 33 anos, foram encontradas 47 buchas de maconha, cinco papelotes da mesma droga, 300 gramas de maconha em tabletes e 50 gramas do mesmo entorpecente em uma sacola maior, escondido dentro de uma panela de pressão.

Em uma outra casa, também no bairro Santa Cecília, foram encontrados vários pinos vazios para embalar cocaína, além de materiais utilizados na preparação e venda da droga. Nesta residência ninguém foi detido.

SUSPEITOS ERAM MONITORADOS

A operação foi planejada depois que a polícia conseguiu monitorar os suspeitos e investigar o envolvimento deles com a venda de drogas no município de Guaçuí. Com as investigações concluídas, foi solicitado à Justiça os mandados de prisão e de busca e apreensão em seis residências.

Os dois homens detidos e todos os materiais apreendidos foram encaminhados a 6ª Delegacia Regional de Alegre.