PM é condenado em júri popular por matar universitário em Vila Velha

O universitário Jean Pierre foi morto na manhã de Natal de 2017, com três tiros nas costas Crédito: Arquivo pessoal

O militar já se encontrava preso preventivamente há mais de um ano no quartel da PM em Maruípe, em Vitória. Além da prisão, o réu foi condenado à perda do cargo de policial militar, o que deverá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão, ou seja, quando dela não couberem mais recursos.

Igor Moreira da Silva, policial militar acusado de matar o universitário Jean Pierre Otero Lazzarini em 2017 Crédito: Arquivo pessoal

O advogado da família da vítima e assistente à acusação Homero Mafra, comentou que a resposta do Judiciário trouxe, de fato, justiça para o caso. "Ele foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão e também à perda do cargo de policial militar. A defesa recorreu e a perda do cargo não se dá agora, mas com o trânsito em julgado da decisão. Acho que se fez justiça, tendo havido o reconhecimento do crime. Acho que agora a Simone (mãe de Jean) poderá fazer o luto dela", pontuou.

Igor Moreira da Silva foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima e fraude processual. As investigações do caso foram concluídas em julho do ano passado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha e enviadas à Justiça, que aceitou a denúncia proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Procurada pela reportagem, a defesa do réu, feita pelo advogado Marcos Farizel, informou que já recorreu da decisão, com recurso de apelação, e os efeitos da perda da função só poderão ser executados após o trânsito em julgado. "A votação foi 4x3 para não absolver o Igor, foi um júri muito dividido", afirmou o advogado. Segundo a defesa, Igor foi absolvido pelo júri na qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima e de fraude processual.