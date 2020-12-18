Investigado por mortes em Jardim Limoeiro é preso na Serra

Os crimes que teriam sido praticados pelo suspeito são investigados pela DHPP da Serra Crédito: A Gazeta

Um homem de 32 anos foi preso nesta quinta-feira (17) apontado, pela Polícia Civil , como traficante e homicida com atuação nos bairros Eldorado e São Geraldo, na Serra . A prisão aconteceu no bairro Magistrado, na região da Grande Jacaraípe. Mais informações sobre o suspeito serão passadas durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (17).

De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, o detido é investigado pela morte de um homem de 23 anos, dono de uma autopeças, que aconteceu no dia 7 de julho, e pelo assassinato de um motorista de aplicativo de 23 anos, no dia 17 de setembro. Ambos os crimes aconteceram no bairro Jardim Limoeiro.

MOTORISTA DE APLICATIVO

Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o motorista de aplicativo foi identificado como Lucas Ferreira Alves, de 23 anos. Além dele, havia outro homem no banco do carona que estava com uma pizza. Também não se sabe se esse rapaz era passageiro, amigo ou parente da vítima.

Motorista de aplicativo foi morto a tiros na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Lucas foi atingido dentro do carro e estava dirigindo na hora do crime. Ainda de acordo com a apuração da TV Gazeta, os atiradores estariam em outro veículo, a polícia acredita que os tiros começaram um pouco antes e que houve uma perseguição.