Herdeira do tráfico está foragida da Justiça no ES desde 2018

Sayonara Moreira Silva é única mulher na lista dos 24 criminosos mais procurado no ES Crédito: Divulgação | Sesp

A mãe, Terezinha, está presa no Centro Prisional Feminino de Cariacica desde 12 de março de 2017 e o pai, Rogério, encontra-se preso na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana, desde 12 de julho de 2010. Os dois foram detidos pelos mesmos crimes dos quais a filha é acusada, homicídios e atuavam como líderes do tráfico de drogas no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Sesp, todas as informações sobre Sayonara constam nos processos registrados na 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim. Dois deles são por homicídios e um terceiro, que está suspenso, é relacionado ao envolvimento dela no tráfico de drogas.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), consta o registro de passagem pelo sistema prisional em nome de Sayonara no período de 04 a 30 de agosto de 2011, por tráfico de drogas. Ainda de acordo com a nota da secretaria, ela foi liberada à época por meio de uma decisão judicial.

A defesa da acusada foi procurada, mas até o momento não se manifestou. Esta publicação será atualizada caso haja resposta.

DOMÍNIO SUL

O delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, que já foi titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Cachoeiro de Itapemirim, disse à reportagem em 2019, que a família é acusada de comandar o tráfico de drogas nos bairros Village da Luz, Rubem Braga e Bom Pastor, em Cachoeiro.