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Na cadeia

Polícia prende trio envolvido em dois assassinatos em bairro da Serra

Jhonata da Silva Huppi, Felipe Dultra Monteiro e Vitor Hugo Silva foram presos em operações recentes e são apontados como autores e executores de duas pessoas assassinadas no bairro Cidade Continental nos meses de setembro e novembro deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 13:24

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 13:24

Polícia - Serra
Felipe, Jhonata e Vitor Hugo foram foram presos pela DHPP da Serra por terem participado de dois homicídios no bairro Cidade Continental Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prendeu três homens apontados como envolvidos em dois homicídios ocorridos recentemente no bairro Cidade Continental, na Serra, e que também teriam participado de outras duas tentativas. As mortes, de acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, ocorreram nos meses de setembro e novembro deste ano. Os presos foram identificados como Jhonata da Silva Huppi, de 26 anos, Felipe Dultra Monteiro, de 24 anos, e Vitor Hugo Silva, de 21 anos.
Em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (16), o delegado titular da DHPP da Serra, Rodrigo Sandi Mori, explicou que os dois crimes possuem ligação e a motivação se deu pela disputa intensa pelo controle do tráfico de drogas da área conhecida como Loteamento, em Cidade Continental. As vítimas foram identificadas como Jhonatan Rangel Dorvalino, de 19 anos, e Kaique Moraes França, de 21 anos.

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"Foram dois crimes ocorridos em um curto espaço de tempo no bairro Cidade Continental que despertaram nossa atenção, visto que esse é um bairro relativamente tranquilo em relação em homicídios. O primeiro ocorreu no dia 6 de setembro e teve três vítimas. Uma morreu no local, o Jhonatan e outros dois sobreviveram a esta ação. Já no dia 3 de novembro, foi vítima o jovem Kaique Moraes França, de 21 anos, que era um dos sobreviventes do ataque anterior", explicou o delegado.

JURADO PARA MORRER

Após ser alvo no primeiro ataque ocorrido em setembro, Kaique foi orientado pela própria família e também pela DHPP a não permanecer em Cidade Continental, já que havia sido jurado de morte por traficantes que atuavam na área do Loteamento, ponto de intenso comércio de entorpecentes, e onde ele atuava.
Segundo o delegado adjunto da Delegacia de Homicídios da Serra, Daniel Fortes, em Cidade Continental existe uma região conhecida como Loteamento, do qual fazem parte os autores Vitor Hugo, Jhonata e o Felipe. Essa área, de acordo com as investigações, foi arrendada por traficantes de Cidade Pomar.
Polícia
Os delegados Daniel Fortes e Rodrigo Sandi Mori, à direita, explicaram as prisões e os crimes em coletiva na manhã desta quarta-feira (16) Crédito: Olga Samara/Polícia Civil
Felipe Dutra, inclusive, é apontado como um dos chefes do tráfico no Loteamento. Já vítimas, Jhonatan Rangel, Kaique e um adolescente de 16 anos, segundo a polícia, faziam parte do tráfico de drogas no Loteamento, porém mudaram de lado. Eles passaram a traficar no setor África, também em Cidade Continental, porém para outra liderança, esta rival. A "pulada de muro", como definiu adjunto da DHPP, gerou a raiva em relação a eles e a motivou os crimes, como dito pelos detidos nos depoimentos.

PRISÕES

Para colocar o trio atrás das grades, foram realizadas três investidas pela DHPP. A primeira delas ocorreu em Cidade Continental, no dia 2 de outubro. Nela, foi preso Jhonata da Silva Huppi. No dia 5 de novembro, em Cidade Pomar, foi a vez de Felipe Dultra Monteiro ser capturado.
Felipe, inclusive, era um dos nossos alvos prioritários da delegacia. Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, ele é réu nos dois homicídios em Cidade Continental, tanto o do dia 6 de setembro e 3 de novembro, e ainda é investigado pelo assassinato de Pablo Henrique Barbosa de Souza, no dia 19 de setembro, em Serra Dourada III.
Por fim, no dia 5 de dezembro, em operação conjunta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e DHPP da Serra, foi preso o último envolvido, identificado como Vitor Hugo Silva. Ele foi preso enquanto comemorava o aniversário do filho em Cidade Continental. Vitor Hugo, Jhonatan e Filipe participaram do homicídio e da dupla tentativa do dia 6 de setembro, e são réus nesse processo. No crime do dia 3 de novembro, o executor foi o Felipe.

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