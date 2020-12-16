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Carro roubado em 2016 no RJ é recuperado na BR 101 em Linhares

O veículo foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando passava no quilômetro 159 da BR 101, nesta terça-feira (15)

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 12:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 12:22
Carro foi recuperado pela PRF em Linhares Crédito: PRF/ Divulgação
Um carro que foi roubado em 2016 no Rio de Janeiro foi recuperado só agora, quatro anos depois, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi abordado quando passava no quilômetro 159 da BR 101, nesta terça-feira (15).
Segundo a PRF, os agentes federais realizavam uma fiscalização na rodovia, quando abordaram um veículo Ford Focus com um ocupante. Ao fazer a vistoria nos elementos de identificação veicular, constataram que o automóvel era produto de roubo registrado no município do Rio de Janeiro no ano de 2016.

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A PRF explicou que quando os agentes verificaram o Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) apresentado pelo condutor, foi indicado que sua numeração figurava em um lote de documentos furtados no Estado do Rio de Janeiro. Esses documentos furtados ou extraviados são normalmente utilizados para ludibriar os agentes fiscalizadores em casos de veículos roubados.
Além disso, a placa indicava um veículo de igual característica, configurando assim a prática de clonagem. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Linhares.

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