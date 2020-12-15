Ciclista morre após ser atropelado por ônibus em Linhares

Ciclista morreu em acidente com ônibus em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ciclista morreu depois de ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo municipal em Linhares , no Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada no bairro Planalto, no final da manhã desta terça-feira (15). A vítima foi identificada como Damião Machado Silva, de 65 anos. O homem era aposentado e morava no mesmo bairro do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas disseram que o idoso estava conduzindo uma bicicleta ao lado da ciclovia quando se desequilibrou, caiu na pista e foi atropelado pelo ônibus.

O motorista do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou presença de álcool no organismo.

Polícia Civil informou que o motorista do ônibus foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.

O caso seguirá sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Linhares. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para que seja feito o exame cadavérico.

O ônibus envolvido no acidente era da Viação Joana D'arc, responsável pela operação do transporte coletivo no município. Por meio de nota, a empresa se manifestou sobre o caso.

"A Viação Joana Darc de Linhares lamenta profundamente o óbito ocorrido na manhã de hoje (15). As causas do acidente estão sendo apuradas levando em consideração que já foi iniciada a perícia. A empresa tem prestado toda assistência necessária", finalizou.