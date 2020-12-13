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Noroeste do ES

Motociclista morre após colidir com viatura da PM em Nova Venécia

De acordo com a polícia, a viatura estava parada quando aconteceu a colisão. Carmindo Jacinto da Mota foi socorrido, mas morreu no hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 15:11

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 15:11

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um homem morreu após a motocicleta que ele pilotava colidir com uma viatura da Polícia Militar (PM) em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (13). A vítima foi identificada como Carmindo Jacinto da Mota. A idade não foi informada.
De acordo com a PM, a viatura da Força Tática estava parada às margens de uma rodovia, entre o município e São Mateus, enquanto os militares realizavam uma abordagem. Nesse momento, a motocicleta colidiu com o veículo da polícia.
A vítima foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu e morreu na unidade. A PM não informou as causas do acidente, nem se a vítima teria recebido ordem de parada na abordagem. 

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