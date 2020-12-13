Motociclista morre após colidir com viatura da PM em Nova Venécia

Um homem morreu após a motocicleta que ele pilotava colidir com uma viatura da Polícia Militar (PM) em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (13). A vítima foi identificada como Carmindo Jacinto da Mota. A idade não foi informada.
De acordo com a PM, a viatura da Força Tática estava parada às margens de uma rodovia, entre o município e São Mateus, enquanto os militares realizavam uma abordagem. Nesse momento, a motocicleta colidiu com o veículo da polícia.
A vítima foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu e morreu na unidade. A PM não informou as causas do acidente, nem se a vítima teria recebido ordem de parada na abordagem.