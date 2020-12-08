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Três detidos

PM desarticula quadrilha que furtou pelo menos 20 motos em um mês no ES

Trabalho do setor de inteligência da Polícia Militar com base em levantamentos realizados nos últimos crimes de furto ocorridos na região Noroeste do Estado levou à detenção de 3 suspeitos, logo após furtarem uma motocicleta em São Gabriel da Palha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 17:53

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:53

PM desarticula quadrilha que furtou pelo menos 20 motos em um mês no Noroeste do ES
Militares flagaram quando um dos suspeitos furtava uma motocicleta no Centro de São Gabriel da Palha  Crédito: Noroeste do ES
Três pessoas foram detidas suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada em furto de motocicletas no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o grupo furtou pelo menos 20 veículos em um período de um mês. Os suspeitos atuavam principalmente nas cidades de São Gabriel da Palha e Vila Valério.
Os militares chegaram ao grupo após trabalho do setor de inteligência da PM, com base em levantamentos realizados nos últimos crimes de furto ocorridos na região. Ainda segundo informações da Polícia Militar, o grupo também atuava nas cidades vizinhas de Nova Venécia, Jaguaré e Boa Esperança. A quadrilha é composta por outros membros que ainda não foram identificados.
Na tarde desta segunda-feira (7), os policiais flagraram o momento em que um dos suspeitos saiu de um carro com um capacete na mão e efetuou o furto de uma moto no centro de São Gabriel da Palha. Logo depois, o suspeito seguiu em direção ao município de Vila Valério, acompanhado pelo veículo em que estavam os outros homens.
Carro utilizados pelos suspeitos durante a ação Crédito: Divulgação PMES
Depois que os suspeitos percorreram alguns quilômetros, os militares interceptaram o automóvel e a motocicleta na Rodovia João Izoton Filho. Os três suspeitos foram detidos. Com eles, foi recuperada a motocicleta furtada e apreendido o carro utilizado para servir de apoio nos crimes, além de uma chave utilizada para cometer os furtos.
A polícia relatou que em pelo menos cinco furtos é possível verificar a utilização do mesmo carro vermelho prestando auxílio ao autor do crime, mas há várias outras ações na região que seguem o mesmo padrão.
Chave era utilizada para roubar as motociletas Crédito: Divulgação/ PMES
Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel da Palha.
A PM informou que ainda não se sabe o destino dos veículos roubados. As investigações continuam e estão a cargo da Polícia Civil.

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