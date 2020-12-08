PM desarticula quadrilha que furtou pelo menos 20 motos em um mês no ES

Militares flagaram quando um dos suspeitos furtava uma motocicleta no Centro de São Gabriel da Palha Crédito: Noroeste do ES

Os militares chegaram ao grupo após trabalho do setor de inteligência da PM, com base em levantamentos realizados nos últimos crimes de furto ocorridos na região. Ainda segundo informações da Polícia Militar, o grupo também atuava nas cidades vizinhas de Nova Venécia, Jaguaré e Boa Esperança. A quadrilha é composta por outros membros que ainda não foram identificados.

Na tarde desta segunda-feira (7), os policiais flagraram o momento em que um dos suspeitos saiu de um carro com um capacete na mão e efetuou o furto de uma moto no centro de São Gabriel da Palha. Logo depois, o suspeito seguiu em direção ao município de Vila Valério, acompanhado pelo veículo em que estavam os outros homens.

Carro utilizados pelos suspeitos durante a ação Crédito: Divulgação PMES

Depois que os suspeitos percorreram alguns quilômetros, os militares interceptaram o automóvel e a motocicleta na Rodovia João Izoton Filho. Os três suspeitos foram detidos. Com eles, foi recuperada a motocicleta furtada e apreendido o carro utilizado para servir de apoio nos crimes, além de uma chave utilizada para cometer os furtos.

A polícia relatou que em pelo menos cinco furtos é possível verificar a utilização do mesmo carro vermelho prestando auxílio ao autor do crime, mas há várias outras ações na região que seguem o mesmo padrão.

Chave era utilizada para roubar as motociletas Crédito: Divulgação/ PMES

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel da Palha.