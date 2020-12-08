Incêndio atinge shopping e deixa feridos no Centro de Colatina

Cozinha do local ficou destruída com o fogo Crédito: Leitor

Um incêndio foi registrado em um shopping no Centro de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na manhã desta terça-feira (8). De acordo com a administração do local, as chamas começaram na cozinha de um restaurante do centro comercial. Quatro pessoas precisaram ser levadas para o hospital.

O fogo começou por volta das 7h da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros , as chamas já estavam controladas quando a equipe chegou ao local. O incêndio atingiu apenas a cozinha, que funciona no primeiro andar de lojas do shopping.

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Três das vítimas são irmãs e proprietárias do restaurante. Duas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. A outra foi levada para uma unidade particular da cidade. Elas tiveram pequenas queimaduras nos braços e nas pernas.

A outra pessoa hospitalizada é um funcionário do shopping. Ele inalou fumaça quando foi ajudar no resgate das irmãs. De acordo com a administração do empreendimento, o homem está bem e segue em observação no Hospital Estadual Sílvio Avidos.

Os Bombeiros isolaram toda a área atingida pelo incêndio. De acordo com a administração do shopping, apesar do susto, as outras salas e lojas funcionam normalmente na manhã desta terça-feira.