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Nesta terça (8)

Incêndio atinge shopping e deixa feridos no Centro de Colatina

As chamas começaram na cozinha de um restaurante do local. Quatro pessoas precisaram ser levadas para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 10:37

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 10:37

Cozinha do local ficou destruída com o fogo
Cozinha do local ficou destruída com o fogo Crédito: Leitor
Um incêndio foi registrado em um shopping no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (8). De acordo com a administração do local, as chamas começaram na cozinha de um restaurante do centro comercial. Quatro pessoas precisaram ser levadas para o hospital.
O fogo começou por volta das 7h da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já estavam controladas quando a equipe chegou ao local. O incêndio atingiu apenas a cozinha, que funciona no primeiro andar de lojas do shopping.
Três das vítimas são irmãs e proprietárias do restaurante. Duas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Sílvio Avidos. A outra foi levada para uma unidade particular da cidade. Elas tiveram pequenas queimaduras nos braços e nas pernas.
A outra pessoa hospitalizada é um funcionário do shopping. Ele inalou fumaça quando foi ajudar no resgate das irmãs. De acordo com a administração do empreendimento, o homem está bem e segue em observação no Hospital Estadual Sílvio Avidos.
Os Bombeiros isolaram toda a área atingida pelo incêndio. De acordo com a administração do shopping, apesar do susto, as outras salas e lojas funcionam normalmente na manhã desta terça-feira.
A administração do local destacou que não consegue informar ainda quais são as causas do incêndio. De acordo com os Bombeiros, existe a suspeita que o fogo começou por causa de um vazamento de gás, mas só a perícia vai confirmar. 

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