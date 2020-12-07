Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irmãos de 2 anos

Morte de gêmeos em incêndio no ES: Justiça marca primeira audiência do caso

Os irmãos Gabriel de Jesus Silva e Ayla de Jesus Silva, de 2 anos, morreram no dia 14 de maio, após a casa onde moravam pegar fogo, em São Mateus. Mãe das crianças chegou a ser detida, mas responde o processo em liberdade

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 13:57
Os gêmeos Gabriel de Jesus da Silva e Ayla Sofia de Jesus da Silva, de 2 anos de idade, morreram em um incêndio que atingiu uma casa no bairro Aroeira
Os gêmeos Gabriel de Jesus da Silva e Ayla Sofia de Jesus da Silva, de 2 anos, morreram em um incêndio que atingiu uma casa no bairro Aroeira Crédito: Arquivo pessoal
Quase sete meses depois da morte de Gabriel de Jesus Silva e Ayla de Jesus Silva, de 2 anos, ocorrida em 14 de maio, a Justiça do Espírito Santo marcou, na última sexta-feira (4), a primeira audiência de instrução e julgamento do caso. As duas crianças morreram depois de um incêndio na casa onde moravam, no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a decisão do juiz Paulo Sarmento de Oliveira Júnior, a audiência foi marcada para o dia 28 de janeiro de 2021, às 15h. Na audiência, será feito o interrogatório da mãe. Caso necessário, testemunhas também serão ouvidas.
As crianças estavam sozinhas na hora que a casa pegou fogo. A mãe das crianças, Márcia de Jesus da Silva, de 22 anos, chegou a ser detida no dia do incêndio, acusada de abandono de incapaz, mas foi liberada no dia seguinte e está respondendo o processo em liberdade.
Irmão gêmeos morrem em incêndio em São Mateus
Irmão gêmeos morrem em incêndio em São Mateus Crédito: Raphael Verly
O inquérito da Polícia Civil foi concluído em maio e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O pedido do delegado foi pelo indiciamento de Márcia pelo crime de abandono de incapaz com resultado de morte.
Em setembro, os Bombeiros concluíram o laudo pericial da investigação, mas não foi possível apontar a causa para o início do fogo. Os Bombeiros informaram que três possíveis causas para o incêndio foram investigadas: efeito termoelétrico, uma ação acidental ou uma ação pessoal. No entanto, não foi possível definir quais das três foi, de fato, a causa o incêndio.
Irmão gêmeos morrem em incêndio em São Mateus
Irmão gêmeos morrem em incêndio em São Mateus Crédito: Corpo de Bombeiros
Mesmo que a causa do incêndio esteja indefinida, a mãe das crianças pode ser responsabilizada criminalmente pelas mortes. Na denúncia apresentada à 3ª Vara Criminal de São Mateus, o Ministério Público do Espírito Santo acusa a mãe das crianças de ter cometido dois crimes: causar incêndio expondo a perigo a vida de outra pessoa e também por abandono de incapaz. 
Em contato com a reportagem de A Gazeta, a advogada que representa a mãe das crianças, Avelânia Barbosa Lobo, afirmou que está acompanhando o andamento do processo na Justiça e  já teve conhecimento da marcação da audiência. A defensora preferiu não se pronunciar sobre o caso, por enquanto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Crianças morrem em incêndio em São Mateus

Morte de gêmeos no ES: Corpo de Bombeiros conclui perícia de incêndio

Mãe vira ré no caso dos irmãos gêmeos mortos em incêndio no ES

Mãe de gêmeos mortos em incêndio no ES é presa e autuada por abandono

Mãe de gêmeos mortos em incêndio em São Mateus deixa presídio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados