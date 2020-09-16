Morte de gêmeos no ES: Corpo de Bombeiros conclui perícia de incêndio

Os gêmeos Gabriel de Jesus da Silva e Ayla Sofia de Jesus da Silva, de 2 anos, morreram em um incêndio que atingiu uma casa no bairro Aroeira, em São Mateus Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com o capitão Rainer, do Corpo de Bombeiros, várias hipóteses possíveis foram testadas durante as investigações e algumas delas foram desconsideradas.

A perícia é pautada pela metodologia. A gente segue todo o passo a passo para entender ao máximo o cenário naquele local. Dessa forma, a gente prova quais hipóteses não são viáveis e, avaliando essas hipóteses e vendo que não eram viáveis, elas são descartadas. Todas as hipóteses são testadas nesse período, explicou.

Segundo o capitão, após um longo trabalho de apuração, algumas hipóteses foram submetidas a um programa de simulação de incêndio. Ao final, chegamos a três hipóteses que vimos viabilidade e submetemos ao programa de simulação de incêndio, que auxilia bastante, já que é uma metodologia confiável, por ser feita por um computador, reforçou.

FOGO SE ALASTROU POR MEIO DE COLCHÃO

O laudo pericial apontou que o fogo se alastrou por meio de um colchão. Utilizando esses recursos, a gente chegou num aproximado do que teria ocorrido no dia da ocorrência, que seria o colchão sendo o causador da disseminação do incêndio que a perícia se esmera em achar, afirmou.

CAUSA DO INCÊNDIO

Além disso, a investigação tentou descobrir o que teria provocado o incêndio que matou os irmãos. Sobre o que pode ter causado o incêndio, a gente chegou a três possibilidades, que é o efeito termoelétrico, uma ação acidental ou uma ação pessoal. Em cima dessas três possibilidades, a gente faz a busca. No entanto, não foi possível definir quais das três foi, de fato, o que causou o incêndio, porque a gente achou possibilidade em todas, destacou o capitão.

Para tentar descartar a hipótese de ação pessoal, várias testemunhas foram ouvidas e colaboraram com o resultado da perícia. O laudo ficou como indeterminado, justamente por não termos desconsiderado as outras hipóteses. Tinham muitas chances de ser um curto-circuito, poderia ser um acidente, chegamos a ouvir pessoas ligadas à família, mas elas também não foram capazes de excluir a hipótese de algo proposital, concluiu.

FATOR DE DESASTRE

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o capitão Rainer revelou que a casa onde as crianças moravam era considerado um fator de risco devido à quantidade de situações poderiam provocar acidentes.

"A situação de destruição do lugar e outras situações encontradas revelavam que o ambiente era propício para que tivesse um fator de desastre. Tinha muita mobília, muito material combustível, a gente tinha um fogão com botijão de gás, roupas, alimentos, além de três pessoas vivendo em 12 metros quadrados" Capitão Rainer - Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

As ligações elétricas não eram adequadas, a energia vinha direto da rua, essas emendas eram mal feitas, o que gerava um aquecimento da estrutura elétrica, completou.

Além da perícia dos Bombeiros, a reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil nesta quarta-feira (16) para saber o resultado do laudo cadavérico. Na manhã desta quinta-feira (17), a PC informou que "todos os laudos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual".

A reportagem também demandou o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para saber sobre a conclusão do laudo cadavérico e detalhes da denúncia apresentada pelos promotores na Justiça. Assim que a demanda for respondida, essa matéria será atualizada.

Irmão gêmeos morrem em incêndio em São Mateus Crédito: Raphael Verly

MÃE VIRA RÉ

No dia 9 de junho, o juiz Paulo Sarmento de Oliveira Junior recebeu a denúncia apresentada contra Márcia de Jesus pelo Ministério Público e a mãe das crianças passou a ser ré no processo que apura a morte dos irmãos . O caso continua tramitando na 3ª Vara Criminal de São Mateus.

RELEMBRE O CASO

Os irmãos Ayla de Jesus Silva e Gabriel de Jesus Silva, de 2 anos, morreram após um incêndio na casa onde moravam no bairro Aroeira, em São Mateus, no Norte do Estado, no dia 14 de maio.

A mãe das crianças, Márcia de Jesus da Silva, foi levada para prestar esclarecimentos na delegacia. Para o delegado, a mãe das crianças contou, na ocasião, que estava usando o fogão com uma panela de pressão. Disse ainda que achou que teria desligado esse fogo e foi à casa de uma irmã a poucos metros do imóvel onde morava com os filhos. As crianças estavam acordadas. Quando a mãe retornou, já viu a casa incendiada.