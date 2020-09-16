Bombeiros são acionados para conter incêndio em pousada em Domingos Martins

Pousada pegou fogo em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio foi registrado na pousada Sítio Emanoel, localizada em Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo, nesta quarta-feira (16). Segundo o dono do estabelecimento, Manoel Rocha, uma faísca caiu no telhado dos bangalôs, feitos de piaçava, dando origem ao fogo Equipes dos Bombeiros de Marechal Floriano foram acionados por volta das 12 horas.

INCÊNDIO EM POUSADA -(16) - Domingos Martins.



Ocorrência em andamento, bangalôs atingidos e ja atingindo a mata.



Atrás do vista linda.



Equipes de Marechal Floriano no local pic.twitter.com/YUYBKSRsSR — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) September 16, 2020

De acordo com a publicação, as chamas atingiram bangalôs da pousada e o incêndio já estaria atingindo a mata próxima ao local. A reportagem de A Gazeta tentou contato com a Pousada Sítio Emanoel e, em um primeiro momento, recebeu uma resposta automática afirmando que as chamas atingiram apenas os telhados de dois bangalôs.

A mensagem também tranquilizava os clientes e hóspedes, dizendo que existe bangalô disponível para ser alugado neste mês e que em "questão de semanas serão concluídos os reparos nos outros bangalôs danificados pelas chamas".

Na noite desta quarta-feira (16), o proprietário da pousada, Manoel Rocha, explicou detalhou que o incêndio aconteceu por conta de uma faísca que atingiu o telhado dos bangalôs, feitos e piaçava. Ele ainda reforçou, que até o próximo mês, a pousada já poderá receber clientes nos quartos atingidos.

"Estávamos colocando fogo em uma área aqui e voou uma faísca, que caiu em cima do bangalô. Aí incendiou o telhado de dois bangalôs. Amanhã (17) vou colocar a cobertura e até o dia 1º estará tudo zerado para o nosso cliente. Vou trocar o telhado para telhas esmaltadas, que já estavam compradas", disse.