Princípio de incêndio atinge unidade de supermercado em Cariacica

Um princípio de incêndio atingiu uma unidade de um supermercado no bairro Maracanã, em Cariacica, nesta quarta-feira (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas afetaram apenas um aparelho de ar condicionado e uma atuação efetiva da equipe não foi necessária.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa solicitou o apoio dos militares alegando que o aparelho estava em chamas por volta das 13h10. No local, as equipes constataram que era apenas um princípio de incêndio que já estava controlado.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com a unidade do supermercado, mas as ligações não foram atendidas ou retornadas.