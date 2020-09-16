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Bairro Maracanã

Princípio de incêndio atinge unidade de supermercado em Cariacica

O Corpo de Bombeiros informou que as chamas atingiram um aparelho de ar condicionado do estabelecimento e não foi necessária atuação efetiva das equipes no local

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 16:29
Bombeiros afirmam que as medidas são urgentes e de caráter temporário
Bombeiros afirmam que as medidas são urgentes e de caráter temporário Crédito: Reprodução do Facebook
Um princípio de incêndio atingiu uma unidade de um supermercado no bairro Maracanã, em Cariacica, nesta quarta-feira (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas afetaram apenas um aparelho de ar condicionado e uma atuação efetiva da equipe não foi necessária.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa solicitou o apoio dos militares alegando que o aparelho estava em chamas por volta das 13h10. No local, as equipes constataram que era apenas um princípio de incêndio que já estava controlado.
A reportagem de A Gazeta tentou contato com a unidade do supermercado, mas as ligações não foram atendidas ou retornadas.

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