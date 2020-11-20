Incêndio atinge supermercado em Guriri, no litoral de São Mateus

Incêndio em supermercado de São Mateus Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu parte de um supermercado em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (20). A ocorrência foi no supermercado Casagrande, em Guriri, no litoral do município. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 4 horas da madrugada para atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, os militares verificaram que as chamas atingiam a área dos caixas, sendo que dois terminais foram destruídos pelo fogo.

Your browser does not support the video tag.

Em nota, o Corpo de Bombeiros não informou as causas do incêndio e destacou que não há informações de solicitação de perícia.

O QUE DIZ O SUPERMERCADO

O diretor de Marketing do supermercado Casagrande, Eduardo Casagrande, afirmou que as câmeras de videomonitoramento captaram quando um curto-circuito começou na área dos caixas, depois das 3 horas da manhã. Segundo ele, o alarme de incêndio foi acionado e o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente. Apenas dois computadores foram atingidos. Como o estabelecimento estava fechado, ninguém ficou ferido, afirmou Casagrande.