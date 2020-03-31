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Incêndio atinge galpão de reciclagem em Colatina

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido na ocorrência e as chamas foram controladas

Publicado em 30 de Março de 2020 às 22:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 22:44
Incêndio atingiu loja da Frisa na noite desta segunda-feira (30)
Incêndio atingiu galpão de reciclagem na noite desta segunda-feira (30) Crédito: Leitor
Um incêndio atingiu um galpão de reciclagem em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (30). O espaço, que fica no bairro Honório fraga, pertence a um frigorífico. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ficou ferido na ocorrência. As chamas foram controladas ainda durante a noite., com o apoio de um caminhão pipa da Prefeitura de Colatina. A perícia de incêndio foi solicitada pelos responsáveis. Segundo os bombeiros, o tempo de confecção do laudo é de, no mínimo, 30 dias.
O frigorífico Frisa informou que o incêndio não interferiu nas atividades da empresa.
Incêndio atingiu loja da Frisa na noite desta segunda-feira (30)
Incêndio atingiu galpão de reciclagem na noite desta segunda-feira (30) Crédito: Leitor

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