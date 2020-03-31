Incêndio atinge galpão de reciclagem em Colatina

Um incêndio atingiu um galpão de reciclagem em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (30). O espaço, que fica no bairro Honório fraga, pertence a um frigorífico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ficou ferido na ocorrência. As chamas foram controladas ainda durante a noite., com o apoio de um caminhão pipa da Prefeitura de Colatina. A perícia de incêndio foi solicitada pelos responsáveis. Segundo os bombeiros, o tempo de confecção do laudo é de, no mínimo, 30 dias.