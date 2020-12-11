Explosivo colocado na casa de candidato a prefeito ainda é mistério no ES

Militar trabalha no caso do material explosivo em Governador Lindenberg Crédito: Frame/Vídeo

O fato ocorreu dias antes do primeiro turno das eleições , na cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes, e chamou a atenção dos moradores do Espírito Santo.

Agente trabalha no caso do explosivo em Governador Lindenberg Crédito: TV Gazeta Noroeste | Reprodução

Ainda segundo a polícia, a delegacia aguarda a conclusão dos laudos periciais do local. Questionada pela reportagem de A Gazeta, a PC não informou qual o prazo para a conclusão desses laudos e do inquérito.

Your browser does not support the video tag.

Paulo Coradini, procurado por meio de seu advogado, disse que já prestou depoimento e, até o momento, não possui informações acerca da investigação policial e aguarda resultado o mais breve possível considerando a gravidade do fato.

CORADINI NÃO FOI ELEITO

O político já foi prefeito do município entre 2013 e 2016. Desde então, ele não tentou reeleição e voltou a se candidatar em 2020. Nas eleições deste ano , Paulo Coradini ficou em segundo lugar, com 32,85% do eleitorado (2.176 votos).

Paulo Coradini (PSB) não foi eleito em Governador Lindenberg Crédito: Redes Sociais / Divulgação

Único adversário de Corandini na disputa, Leonardo Finco (Cidadania) foi eleito com 67,15% dos votos. Foram 4.449 votos no total. A eleição em Governador Lindenberg teve ainda 18,76% de abstenção, 1,42% votos brancos e 4,58% votos nulos.

O CASO

Morador do interior de Governador Lindenberg, às margens da rodovia ES 245, Coradini contou que, por volta das 5h40, do dia 7 de novembro, saiu de casa para jogar o lixo fora. Ele tentou sair pelo portão maior da residência, que não abriu. Foi quando o político decidiu sair pelo portão menor e viu o artefato bem próximo à entrada da garagem dele.

Dentro da casa estavam, além do político, a esposa de Coradini, dois filhos gêmeos de 1 ano e 7 meses, um sobrinho de 20 anos e uma amiga. Coradini e a família foram retirados da residência.

Além do artefato, foram deixadas pichações ameaçadoras no muro da casa, com os dizeres: "Veja seus filhos. Cala a boca. Cuidado". Para atendimento da ocorrência, a Rodovia ES 245 precisou ser interditada por algumas horas. Coradini chamou a Polícia Militar e o Esquadrão Antibombas também foi acionado.

Explosivo encontrado na porta de candidato a prefeito no ES

Os especialistas chegaram ao munícipio em um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A operação causou alvoroço na cidade, e muitos curiosos começaram a se reunir para acompanhar o que estava acontecendo.

Depois do trabalho realizado pelos militares, a detonação do material ocorreu por volta das 16 horas, em uma estrada de terra que fica do outro lado da pista da residência do político, na ES 245. (Veja vídeo abaixo)

Your browser does not support the video tag.