Italiano morto em Itaúnas pode ter sido vítima de crime passional

Italiano foi encontrado morto no quintal de sua residência em Itaúnas, litoral de Conceição da Barra Crédito: Arte: Geraldo Netto

Inicialmente, a Polícia Civil informou que o caso teria sido registrado como latrocínio  roubo que resultou na morte da vítima. Mas no decorrer das investigações, as circunstâncias apontam para um crime passional.

"Tudo indica que foi um crime passional. Naquela madrugada, esse autor estava lá observando pela janela enquanto a ex-esposa mantinha relações com a vítima. Parece que ele ficou revoltado com isso e acabou matando o Gabriele " Isaac Gagno - Delegado tiular da Delegacia de Conceição da Barra

O delegado destacou ainda que o autor teria usado uma pedra para matar Gabriele. O instrumento ao que tudo indica é uma pedra, as lacerações, no corpo indicam isso. Havia uma pedra no local. O laudo de exame cadavérico vai confirmar isso, afirmou. (Veja abaixo a entrevista com o delegado responsável pelas investigações)

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SUSPEITO TERIA SIDO LINCHADO E ESTÁ DESAPARECIDO

Com o avanço das investigações no caso, o delegado Isaac Gagno pediu um mandado de prisão contra o suspeito, um homem de 39 anos. De acordo com a polícia, o homem é nativo de Itaúnas e também é conhecido na região. Mas antes de ser detido pela polícia, ele teria sido linchado e morto.

O autor, ao que tudo indica, pode ter morrido por uma comoção que houve no local. O Gabriele era uma pessoa muito querida e a população tentou linchar esse autor do homicídio, relatou o delegado com base no depoimento de testemunhas.

Apesar de várias testemunhas apontarem que o homem está morto, para a polícia ele ainda é considerado foragido. Fato hoje é que ele se encontra desaparecido com prisão decretada. Ele é foragido da Justiça, mas tudo indica que ele foi morto. Temos até testemunhas que viram ele sendo baleado. Só que o corpo ainda não foi encontrado. Até lá, ele é dado como desaparecido, reforçou o responsável pelas investigações.

Após morte de italiano, Itaúnas teve sua rotina alterada Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O delegado explicou que ainda não é possível abrir um procedimento de homicídio para o caso do homem, mas as investigações do ocorrido estão em andamento.

Nas redes sociais, relatos da morte do homem se multiplicaram. Fotos do suspeito baleado chegaram a circular por grupos em aplicativos de mensagem. Apesar disso, e dos depoimentos dando conta da morte, a polícia ainda trata o homem como desaparecido e foragido.

CRIME FOI NOTÍCIA NA ITÁLIA

A morte do italiano no Espírito Santo teve repercussão internacional. A notícia foi publicada em jornais do país de origem de Gabriele Gigli. O homem era natural de Cesena, município de cerca de 100 mil habitantes na região da Emilia-Romagna. Segundo a imprensa italiana, Gigli era divorciado e tinha uma filha e uma irmã na Itália.

Ele se mudou para o Brasil após a morte do pai. Gigli teria escolhido o país por conhecer outros italianos que poderiam contribuir com a sua adaptação.

Morte foi notícia na imprensa italiana Crédito: Arte: Geraldo Netto