Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • No Espírito Santo, Itaúnas brilha mais na areia do que no mar
Vila praieira

No Espírito Santo, Itaúnas brilha mais na areia do que no mar

As dunas de areia fina e dourada, que alcançam até 30 m de altura, são a principal atração turística. Só depois de cruzá-las é que se alcança o mar

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 13:56

Publicado em 

17 jan 2019 às 13:56
Dunas de Itaúnas Crédito: Sullivan Silva
Esqueça a apinhada Guarapari, a praia dos mineiros. Vamos aqui falar da última vilinha praieira do Espírito Santo antes da divisa com a Bahia: Itaúnas, a capital das dunas na região Sudeste do Brasil.
Suas dunas de areia fina e dourada, que alcançam até 30 m de altura, são a principal atração turística. Só depois de cruzá-las é que se alcança o mar –este geralmente agitado, de areia mais escura.
> Da origem do nome a cenário de filme: veja 10 curiosidades sobre Itaúnas
Chegar até Itaúnas não é tarefa das mais fáceis. Da capital, Vitória, o visitante deverá seguir por cerca de 260 km pela BR-101, rumo ao norte. Precisa entrar à direita no trevo em direção ao município de Conceição da Barra.
Tem mais: deve ainda seguir por 14 km de asfalto até o acesso a Itaúnas. Daí para a frente, são 21 km em estrada de chão, mas até mesmo um carro 1.0 dá conta do desafio.
Logo na chegada, é possível perceber o clima pacato do lugar. Na pracinha central, em cujo centro se ergue a igreja de São Sebastião, crianças brincam de pega-pega, senhoras proseiam ao sabor do acaso, turistas espreitam os pássaros em busca do melhor ângulo para uma foto.
> Como um tronco bicentenário foi parar nomeio da praça de Itaúnas?
Famosa por seu forró, a cidade se alegra no fim da tarde ou no comecinho da noite ao som das sanfonas, zabumbas e triângulos. Logo cedo, o silêncio está de volta e, assim que o sol passa a dar as caras, banhistas começam a cruzar a areia em direção ao mar.
Para proteger as dunas, foi criado o Parque Estadual de Itaúnas, em 1991, que abarca manguezais, riachos, dunas gigantescas e trechos de mata atlântica divididos em seis trilhas abertas aos visitantes.
As mais acessadas, a do Tamandaré e a do Pescador, são relativamente curtas e têm baixo grau de dificuldade. Ambas dão em praias selvagens -o mar agitado não chega a deslumbrar: sua cor passeia entre o verde e o marrom por causa dos rios que desembocam por lá.
> Conheça a história de Itaúnas
Tudo lindo e maravilhoso, mas atenção: Itaúnas não dispõe de caixas eletrônicos nem de postos de gasolina, portanto, para sacar dinheiro ou abastecer o carro, é preciso fazer uma parada, mesmo que breve, em Conceição da Barra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Cultura espírito santo Guarapari itaúnas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados