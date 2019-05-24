Lenine abre a programação do Festival de Forró de Itaúnas 2019

Lenine Crédito: Flora Pimentel/Divulgação

A programação do Festival Nacional de Forró de Itaúnas 2019 foi divulgada. Além da tradicional disputa pela melhor banda do festival entre os novatos do gênero, o evento terá atrações de peso. A iniciar pela abertura, que ficará por conta de Lenine, que se apresenta no dia 13 de julho.

Até o dia 20 de julho, nomes como Mariana Aydar, Tato Falamansa, Chico César e Genival Lacerda - os três últimos como convidados - se revezam no palco do Bar do Forró, que terá 26 shows, além das apresentações das bandas que disputam o troféu do festival e DJs. As entradas para curtir toda essa programação já estão à venda.

Os interessados podem garantir os ingressos tanto pela internet quanto por depósito bancário. O passaporte para todos os dias custa R$ 380 até o dia 31 de maio. Depois, entra a venda do segundo lote e sobre para R$ 420. Os ingressos avulsos custam R$ 60 para os dias 13, 24, 19 e 20. Para os dias 15, 16, 17 e 18, a entrada sai ao preço de R$ 50.

PROGRAMAÇÃO FENFIT 2019

13/07 (sábado)

Atrações: DJ Fabricio Bravim, Lenine, Nando Nogueira, Trio Alvorada e Trio Maribondo

14/07 (domingo)

Atrações: DJ Fabricio Bravim convida DJ Messias (RJ), Mariana Aydar, Fabiano Santana, Trio Maracatu, e 1ª eliminatória do festival

15/07 (segunda)

Atrações: DJs Bailo dos Ratos, Marimelo, Edson Duarte, Marcelo Mimoso, e 2ª eliminatória do festival

16/07 (terça)

Atrações: DJ Fabricio Bravim, Trio Estopim, Banda de Pifanos de Caruaru, Chico Santos e Mauricio Paraxaxar, e a 3ª eliminatória do festival

17/07 (quarta)

Atrações: DJ Fabricio Bravim, Trio Potiguá, Liv Moraes canta Dominguinhos, Benicio Guimarães, e a 4ª eliminatória do festival

18/07 (quinta)

Atrações: DJ Fabricio Bravim, Fabiano Santana convida Tato Falamansa, Forró D2, Os 3 do Nordeste, e 1ª final do festival

19/07 (sexta)

Atrações: DJ Fabricio Bravim, Enok Virgulino, Mestrinho convida Chico César, Trio Xamego, e 2ª final do festival

20/07 (sábado)

Atrações: DJ Fabricio Bravim, Bernadete França, Trio Dona Zefa convida Genival Lacerda, Trio Juriti, Dilsinho Medeiros, e anúncio do campeão do festival

SERVIÇO

Festival de Forró de Itaúnas (Fenfit) 2019

Local: Bar do Forró (R. Ítalo Vasconcelos, número 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra)

Data: de 13 a 20 de julho, a partir das 22h

Ingressos: são vendidos com entrada para toda a programação por R$ 380 (1º lote, de 1º a 31 de maio); R$ 420 (2º lote, de 1º a 31 de junho); R$ 450 (3ºlote, de 1º a 13 de julho); separadamente para cada dia, entradas são vendidas por R$ 60 (para os dias 13, 14, 19 e 20) e R$ 50 (para os dias 15, 16, 17 e 18) - Vendas por meio do ForróDeItaúnas.com, TicketDigital, bit.ly ou pelo (41) 99963-7407 são vendidos com entrada para toda a programação por R$ 380 (1º lote, de 1º a 31 de maio); R$ 420 (2º lote, de 1º a 31 de junho); R$ 450 (3ºlote, de 1º a 13 de julho); separadamente para cada dia, entradas são vendidas por R$ 60 (para os dias 13, 14, 19 e 20) e R$ 50 (para os dias 15, 16, 17 e 18) - Vendas por meio doou pelo (41) 99963-7407