Motorista morre ao cair com carro em ribanceira em Alegre

Um homem morreu no início da tarde desta segunda-feira (14) na BR 482, que liga Alegre ao município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O carro em que ele estava saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O local onde aconteceu o acidente é conhecido como Curva do Boi, em Alegre.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que esteve no local do acidente, o motorista perdeu o controle da direção antes de o veículo sair da pista. O fusca ficou destruído e parou pendurado em uma árvore.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Esmael Francisco Paranhos de Souza, de 68 anos. A perícia da Polícia Civil foi acionada para a retirada do corpo.