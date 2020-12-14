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BR 482

Motorista morre ao cair com carro em ribanceira em Alegre

O local onde aconteceu o acidente é conhecido como Curva do Boi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 17:11

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:11

O local onde aconteceu o acidente é conhecido como Curva do Boi.
Motorista morre ao cair com carro em ribanceira em Alegre Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem morreu no início da tarde desta segunda-feira (14) na BR 482, que liga Alegre ao município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O carro em que ele estava saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O local onde aconteceu o acidente é conhecido como Curva do Boi, em Alegre.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que esteve no local do acidente, o motorista perdeu o controle da direção antes de o veículo sair da pista. O fusca ficou destruído e parou pendurado em uma árvore. 
De acordo com a Polícia Militar, a vítima é Esmael Francisco Paranhos de Souza, de 68 anos. A perícia da Polícia Civil foi acionada para a retirada do corpo.

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