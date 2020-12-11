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Saiu da pista

Caminhão tomba na Estrada Monte Líbano em Cachoeiro de Itapemirim

O veículo saiu da pista e capotou em um barranco. Ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 19:07

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:07

O veículo saiu da pista e tombou em um barranco. Ninguém ficou ferido.
Caminhão tomba na Estrada Monte Líbano em Cachoeiro Crédito: Philipe de Almeida
Um caminhão tombou na tarde desta sexta-feira (11) na rodovia conhecida como Estrada de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h30 e ninguém ficou ferido.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que perdeu o controle do veículo, acabou saindo da pista e tombou em um barranco. O caminhão arrancou parte da cerca de uma propriedade particular e parou tombado.
Apesar do susto ninguém ficou ferido Crédito: Philipe de Almeida
Ainda de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, no caminhão estavam o motorista e um carona que não precisaram de atendimento médico. Nenhum outro veículo foi envolvido no acidente.

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