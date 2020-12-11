Caminhão tomba na Estrada Monte Líbano em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão tombou na tarde desta sexta-feira (11) na rodovia conhecida como Estrada de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h30 e ninguém ficou ferido.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que perdeu o controle do veículo, acabou saindo da pista e tombou em um barranco. O caminhão arrancou parte da cerca de uma propriedade particular e parou tombado.
Ainda de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, no caminhão estavam o motorista e um carona que não precisaram de atendimento médico. Nenhum outro veículo foi envolvido no acidente.