Mulher morre e 3 pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, em Iconha

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o carro, um Volkswagem Bora, capotou por volta das 10h15. As quatro vítimas foram socorridas para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim, mas Diana Moura, que estava no banco do carona, não resistiu.
As crianças foram encaminhadas para o Hospital Infantil Francisco de Assis. Já o motorista para a Santa Casa de Misericórdia. A informação é de que o paciente já deixou a unidade.
O trânsito em uma das faixas precisou ser interditado para o atendimento das vítimas. A pista foi liberada por volta das 11h.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da jovem. Quase 10 anos juntos, minha parceira, minha funcionária, minha vida, a mulher que me mudou, linda, tudo e muito mais que eu merecia, escreveu o marido, Nando Gomes, nas redes sociais.