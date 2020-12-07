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Carro capotou

Mulher morre e 3 pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, em Iconha

Família de Cachoeiro de Itapemirim seguia para o litoral quando o carro capotou. Diana Moura, de 21 anos, estava no banco do carona e não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2020 às 17:19

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 17:19

Família de Cachoeiro iria para o litoral
Família de Cachoeiro iria para o litoral Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma mulher de 21 anos morreu em um acidente na manhã deste domingo (06) no km 3,4 da na BR 101, no contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Diana Moura viajava com o marido e duas crianças para o Litoral Sul quando o carro em que a família estava capotou.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o carro, um Volkswagem Bora, capotou por volta das 10h15. As quatro vítimas foram socorridas para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim, mas Diana Moura, que estava no banco do carona, não resistiu.
Diana Moura tinha 21 anos e morreu na batida
Diana Moura tinha 21 anos e morreu na batida Crédito: Reprodução/ Redes sociais
As crianças foram encaminhadas para o Hospital Infantil Francisco de Assis. Já o motorista para a Santa Casa de Misericórdia. A informação é de que o paciente já deixou a unidade. 
O trânsito em uma das faixas precisou ser interditado para o atendimento das vítimas. A pista foi liberada por volta das 11h.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da jovem. Quase 10 anos juntos, minha parceira, minha funcionária, minha vida, a mulher que me mudou, linda, tudo e muito mais que eu merecia, escreveu o marido, Nando Gomes, nas redes sociais.

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