Mulher morre e 3 pessoas ficam feridas em acidente na BR 101, em Iconha

Família de Cachoeiro iria para o litoral Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 21 anos morreu em um acidente na manhã deste domingo (06) no km 3,4 da na BR 101 , no contorno de Iconha , no Sul do Espírito Santo. Diana Moura viajava com o marido e duas crianças para o Litoral Sul quando o carro em que a família estava capotou.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o carro, um Volkswagem Bora, capotou por volta das 10h15. As quatro vítimas foram socorridas para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim , mas Diana Moura, que estava no banco do carona, não resistiu.

Diana Moura tinha 21 anos e morreu na batida Crédito: Reprodução/ Redes sociais

As crianças foram encaminhadas para o Hospital Infantil Francisco de Assis. Já o motorista para a Santa Casa de Misericórdia. A informação é de que o paciente já deixou a unidade.

O trânsito em uma das faixas precisou ser interditado para o atendimento das vítimas. A pista foi liberada por volta das 11h.