Acidente entre carro e caminhão deixa três feridos em Cachoeiro

Um acidente entre um caminhão e um veículo de passeio deixou o trânsito lento em uma das principais avenidas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10). A colisão aconteceu por volta das 8h, na Avenida Jones dos Santos Neves.
Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas que estavam no carro tiveram escoriações, e uma delas estava com dor na cervical e precisou ser imobilizada. Eles foram levados para a Santa Casa de Misericórdia.
Moradores e comerciantes da região dizem ser comum acontecer colisões neste trecho, que liga os bairros Santo Antônio, Maria Ortiz e Vila Rica. A causa do acidente não foi divulgada. A Polícia Militar informou que o trânsito ficou interditado por cerca de 20 minutos. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro e deu negativo.