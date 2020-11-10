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Trânsito lento

Acidente entre carro e caminhão deixa três feridos em Cachoeiro

A batida aconteceu na manhã desta terça-feira (10) em uma das principais avenidas da cidade. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 12:12

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 12:12

A colisão entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa com ferimentos leves
Acidente deixa trânsito lento e feridos em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um acidente entre um caminhão e um veículo de passeio deixou o trânsito lento em uma das principais avenidas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10). A colisão aconteceu por volta das 8h, na Avenida Jones dos Santos Neves.
Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas que estavam no carro tiveram escoriações, e uma delas estava com dor na cervical e precisou ser imobilizada. Eles foram levados para a Santa Casa de Misericórdia.
Moradores e comerciantes da região dizem ser comum acontecer colisões neste trecho, que liga os bairros Santo Antônio, Maria Ortiz e Vila Rica. A causa do acidente não foi divulgada. A Polícia Militar informou que o trânsito ficou interditado por cerca de 20 minutos. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro e deu negativo.
A colisão entre um caminhão e um carro deixou uma pessoa com ferimentos leves
Acidente deixa trânsito lento em Cachoeiro Crédito: Internauta

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