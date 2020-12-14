Jovem de 23 anos é assassinada a tiros na própria casa em Linhares

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

Segundo a polícia, o motivo do crime é desconhecido. Levantamentos iniciais indicam que o assassinato pode ter ligação com o tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares