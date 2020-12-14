Jovem de 23 anos é assassinada a tiros na própria casa em Linhares

Uma jovem de 23 anos, identificada como Franciane Neves Camilo, foi assassinada a tiros na madrugada deste domingo (13) na própria casa, localizada no distrito de Bebedouro, interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com informações da Polícia Militar, familiares disseram aos militares que quatro homens encapuzados chegaram na residência. Dois deles entraram na casa, foram até o quarto da vítima, tiraram ela da cama e a levaram para a varanda do imóvel, onde ela foi executada. Os familiares ainda disseram que durante toda a ação ficaram na sala sob a mira de uma arma.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
Segundo a polícia, o motivo do crime é desconhecido. Levantamentos iniciais indicam que o assassinato pode ter ligação com o tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares