Menino de dois anos atingido por bala perdida morre a caminho do hospital no ES

Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória Crédito: Acervo Familiar

O menino foi atingido por uma bala perdida na cabeça enquanto brincava no quintal de casa no bairro Gustavo Boni, na manhã deste domingo. De acordo informações da Polícia Militar , a criança foi baleada enquanto dois homens discutiam por causa de um chapéu. Matheus foi levado para um hospital no município. Em estado grave, a vítima precisou ser encaminhada para Vitória, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital.

BRIGA POR CAUSA DE CHAPÉU

Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. De acordo com a PM, quando chegarem ao endereço indicado na denúncia, receberam a informação de moradores de que o suspeito e a vítima haviam se desentendido em um bar.

As testemunhas contaram aos PMs que a vítima havia pegado um chapéu emprestado com um amigo do suspeito e não o teria devolvido, pois teria perdido o endereço do dono do objeto. Na manhã deste domingo, o suspeito foi cobrar o valor do item. O homem não concordou com o preço. O suspeito então foi embora e retornou ao estabelecimento armado e atirou contra a vítima.

Um dos tiros atingiu a cabeça de Matheus, que estava no quintal de casa, próximo ao bar. A bala acertou a nuca da criança e ficou alojada na cabeça.

Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Leitor

O atirador foi contido por clientes do bar, mas mesmo assim conseguiu disparar novamente contra a vítima. Não há informações se o alvo foi atingido.

O suspeito fugiu em um Fiat Uno branco. Ele já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. O nome do homem que efetuou os disparos não foi informado pelas autoridades até o momento.

A Polícia Militar afirmou que intensificou o patrulhamento na região com o intuito de encontrar o suspeito.