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Caso em São Gabriel da Palha

Menino de dois anos atingido por bala perdida morre a caminho do hospital no ES

A criança foi baleada enquanto dois homens discutiam por causa de um chapéu, de acordo com a PM. O garoto foi levado para um hospital de São Gabriel da Palha e morreu enquanto era transferido para Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 19:56

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 19:56

Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória
Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória Crédito: Acervo Familiar
Matheus Rodrigues de Almeida, de dois anos, vítima de uma bala perdida em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, morreu na tarde deste domingo (13), horas depois de ser baleado, enquanto era transferido para um hospital de Vitória. A informação sobre a morte da criança foi confirmada por familiares para A Gazeta
O menino foi atingido por uma bala perdida na cabeça enquanto brincava no quintal de casa no bairro Gustavo Boni, na manhã deste domingo. De acordo informações da Polícia Militar, a criança foi baleada enquanto dois homens discutiam por causa de um chapéu. Matheus foi levado para um hospital no município. Em estado grave, a vítima precisou ser encaminhada para Vitória, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. 

BRIGA POR CAUSA DE CHAPÉU

Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. De acordo com a PM, quando chegarem ao endereço indicado na denúncia, receberam a informação de moradores de que o suspeito e a vítima haviam se desentendido em um bar.

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As testemunhas contaram aos PMs que a vítima havia pegado um chapéu emprestado com um amigo do suspeito e não o teria devolvido, pois teria perdido o endereço do dono do objeto. Na manhã deste domingo, o suspeito foi cobrar o valor do item. O homem não concordou com o preço. O suspeito então foi embora e retornou ao estabelecimento armado e atirou contra a vítima.
Um dos tiros atingiu a cabeça de Matheus, que estava no quintal de casa, próximo ao bar. A bala acertou a nuca da criança e ficou alojada na cabeça.
Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em Sâo Gabriel da Palha
Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Leitor
O atirador foi contido por clientes do bar, mas mesmo assim conseguiu disparar novamente contra a vítima. Não há informações se o alvo foi atingido.
O suspeito fugiu em um Fiat Uno branco. Ele já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. O nome do homem que efetuou os disparos não foi informado pelas autoridades até o momento. 
A Polícia Militar afirmou que intensificou o patrulhamento na região com o intuito de encontrar o suspeito.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e, até agora, nenhum suspeito foi detido.

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