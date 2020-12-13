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Crueldade

Bebê de dois meses é morto dentro de casa em zona rural do ES

O crime aconteceu em Ecoporanga. De acordo com a Polícia Militar, o pai do bebê relatou que saiu para tirar leite e quando voltou, encontrou o filho morto e a esposa com as mãos e pés amarrados

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2020 às 15:51
Bebê de dois meses é encontrado enforcado e morto em Ecoporanga
Bebê de dois meses é encontrado enforcado e morto em Ecoporanga Crédito: Itamar Júnior

Atualização

14/12/2020 - 9:26
Após a publicação desta reportagem, a mãe do bebê de 2 meses confessou que matou o próprio filho enforcado dentro de casa, no interior de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi confirmada para a reportagem de A Gazeta pelo delegado Daniel Nogueira, responsável pelas investigações do caso, nesta segunda (14). 
Um bebê de apenas dois meses foi encontrado morto dentro de uma casa na Zona Rural de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (13).
Segundo a Polícia Militar, o pai do bebê procurou a Companhia da PM para informar sobre a ocorrência. Ele relatou aos militares que saiu no final da madrugada para tirar leite. Ao retornar para casa, já pela manhã, encontrou o filho enforcado e morto, e sua esposa com as mãos e os pés amarrados.
Bebê de dois meses é encontrado enforcado e morto em Ecoporanga
Bebê de dois meses é encontrado enforcado e morto em Ecoporanga Crédito: Itamar Júnior
O homem contou aos militares que vinha sofrendo ameaças. A perícia foi acionada. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ecoporanga. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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