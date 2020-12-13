Bebê de dois meses é morto dentro de casa em zona rural do ES

Atualização
14/12/2020 - 9:26
Após a publicação desta reportagem, a mãe do bebê de 2 meses confessou que matou o próprio filho enforcado dentro de casa, no interior de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi confirmada para a reportagem de A Gazeta pelo delegado Daniel Nogueira, responsável pelas investigações do caso, nesta segunda (14).
Um bebê de apenas dois meses foi encontrado morto dentro de uma casa na Zona Rural de Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (13).
Segundo a Polícia Militar, o pai do bebê procurou a Companhia da PM para informar sobre a ocorrência. Ele relatou aos militares que saiu no final da madrugada para tirar leite. Ao retornar para casa, já pela manhã, encontrou o filho enforcado e morto, e sua esposa com as mãos e os pés amarrados.
O homem contou aos militares que vinha sofrendo ameaças. A perícia foi acionada. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Ecoporanga. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.