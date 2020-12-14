'Ele era tudo que pedi pra Deus', diz mãe de menino de 2 anos morto no ES

Poucas horas depois da morte do menino Matheus Rodrigues de Almeida, de 2 anos, a mãe dele, Lucineide Rodrigues, conversou com a reportagem de A Gazeta e relatou os momentos de oração enquanto a criança era transferida de hospital, falou sobre o filho e revelou que está grávida.
Meu filho era maravilhoso, feliz, alegre, elétrico e sorridente. O Mateus era toda uma benção que Deus me deu. Era tudo que eu pedi pra Deus. A gente tá abalado, a perda de um filho é uma dor muito grande. Meu pequenininho estava virando um rapazinho, se emocionou a mãe.
O menino foi atingido por uma bala perdida na cabeça enquanto brincava no quintal de casa no bairro Gustavo Boni, em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste domingo (13). De acordo informações da Polícia Militar, a criança foi baleada no momento em que dois homens discutiam por causa de um chapéu.
Matheus foi levado para um hospital no município. Em estado grave, a vítima precisou ser encaminhada para Vitória, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. A mãe lembrou ainda dos momentos de oração na transferência do garoto.
"Minha fé é muito grande. Todo tempo a gente orou e colocou a vida do meu filho nas mãos de Deus. E, mesmo ele tendo morrido, não quero dizer que é culpa de Deus. Meu Deus é amor, e faz tudo no momento Dele"
Lucineide ainda revelou que ela e o marido estão esperando um segundo filho. A mulher está grávida, mas não detalhou à reportagem de quantos meses. Só peço a Deus que conforte os nossos corações. A minha esperança está no Senhor. Meu filho não morreu, ele está descansando no Senhor. A minha fé e esperança é essa. Isso é o que passa no meu coração agora, afirmou Lucineide.
A morte de Matheus causou muita comoção no município capixaba. Nas redes sociais, vários moradores se manifestam lamentando o caso. Com quase 40 mil habitantes, São Gabriel da Palha é uma cidade com poucos registros de crimes violentos. Até o final de novembro de 2020, o município havia registado 10 homicídios.
BRIGA POR CAUSA DE CHAPÉU
Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. De acordo com a PM, quando chegarem ao endereço indicado na denúncia, receberam a informação de moradores de que o suspeito e a vítima haviam se desentendido em um bar.
As testemunhas contaram aos PMs que a vítima havia pegado um chapéu emprestado com um amigo do suspeito e não o teria devolvido. Na manhã deste domingo, o suspeito foi cobrar o valor do item. O homem não concordou com o preço. O suspeito então foi embora e retornou ao estabelecimento armado e atirou contra a vítima.
Um dos tiros atingiu a cabeça de Matheus, que estava no quintal de casa, próximo ao bar. A bala acertou a nuca da criança e ficou alojada na cabeça.
O atirador foi contido por clientes do bar, mas mesmo assim conseguiu disparar novamente contra a vítima. Não há informações se o alvo foi atingido.
O suspeito fugiu em um Fiat Uno branco. Ele já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. O nome do homem que efetuou os disparos não foi informado pelas autoridades até o momento. A Polícia Militar afirmou que intensificou o patrulhamento na região, com o intuito de encontrar o suspeito.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e, até agora, nenhum suspeito foi detido.