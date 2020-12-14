'Ele era tudo que pedi pra Deus', diz mãe de menino de 2 anos morto no ES

Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória Crédito: Acervo Familiar

Poucas horas depois da morte do menino Matheus Rodrigues de Almeida, de 2 anos, a mãe dele, Lucineide Rodrigues, conversou com a reportagem de A Gazeta e relatou os momentos de oração enquanto a criança era transferida de hospital, falou sobre o filho e revelou que está grávida.

Meu filho era maravilhoso, feliz, alegre, elétrico e sorridente. O Mateus era toda uma benção que Deus me deu. Era tudo que eu pedi pra Deus. A gente tá abalado, a perda de um filho é uma dor muito grande. Meu pequenininho estava virando um rapazinho, se emocionou a mãe.

Matheus foi levado para um hospital no município. Em estado grave, a vítima precisou ser encaminhada para Vitória , mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. A mãe lembrou ainda dos momentos de oração na transferência do garoto.

"Minha fé é muito grande. Todo tempo a gente orou e colocou a vida do meu filho nas mãos de Deus. E, mesmo ele tendo morrido, não quero dizer que é culpa de Deus. Meu Deus é amor, e faz tudo no momento Dele" Lucineide Rodrigues - Mãe de criança vítima de bala perdida

Lucineide ainda revelou que ela e o marido estão esperando um segundo filho. A mulher está grávida, mas não detalhou à reportagem de quantos meses. Só peço a Deus que conforte os nossos corações. A minha esperança está no Senhor. Meu filho não morreu, ele está descansando no Senhor. A minha fé e esperança é essa. Isso é o que passa no meu coração agora, afirmou Lucineide.

A morte de Matheus causou muita comoção no município capixaba. Nas redes sociais, vários moradores se manifestam lamentando o caso. Com quase 40 mil habitantes, São Gabriel da Palha é uma cidade com poucos registros de crimes violentos. Até o final de novembro de 2020, o município havia registado 10 homicídios.

BRIGA POR CAUSA DE CHAPÉU

Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. De acordo com a PM, quando chegarem ao endereço indicado na denúncia, receberam a informação de moradores de que o suspeito e a vítima haviam se desentendido em um bar.

As testemunhas contaram aos PMs que a vítima havia pegado um chapéu emprestado com um amigo do suspeito e não o teria devolvido. Na manhã deste domingo, o suspeito foi cobrar o valor do item. O homem não concordou com o preço. O suspeito então foi embora e retornou ao estabelecimento armado e atirou contra a vítima.

Um dos tiros atingiu a cabeça de Matheus, que estava no quintal de casa, próximo ao bar. A bala acertou a nuca da criança e ficou alojada na cabeça.

Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Leitor

O atirador foi contido por clientes do bar, mas mesmo assim conseguiu disparar novamente contra a vítima. Não há informações se o alvo foi atingido.

O suspeito fugiu em um Fiat Uno branco. Ele já foi identificado e está sendo procurado pela polícia. O nome do homem que efetuou os disparos não foi informado pelas autoridades até o momento. A Polícia Militar afirmou que intensificou o patrulhamento na região, com o intuito de encontrar o suspeito.